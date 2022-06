Wheelup: grande successo per l'inaugurazione a Pescara del 41esimo store

WHEELUP ALLARGA LA FAMIGLIA Grande successo, ad appena una settimana dall’inaugurazione, per il nuovo punto vendita Wheelup di Pescara – San Giovanni Teatino – in Abruzzo. Lo store è il secondo in questa regione dopo quello di Tortoreto Lido e in una manciata di giorni d’apertura ha già accolto tanti appassionati del mondo delle due ruote, che usano moto e scooter tutti i giorni, sia per il classico casa/ufficio/scuola, sia per turismo grazie alle tantissime strade che si addentrano nella regione ricca di panorami e super accogliente. Il Punto Vendita di Pescara diviene, quindi, il secondo hub di riferimento della catena di negozi Wheelup e, perdipiù, si trova in una zona centrale e facilmente raggiungibile. Infatti, è ubicato in Via Pietro Nenni 296/298, in una posizione comoda da raggiungere in moto, ma anche in auto o con i mezzi pubblici. Fin dall’apertura al pubblico l’affluenza è stata molto alta e in tanti hanno usufruito della promozione, che nei due giorni di inaugurazione ha permesso di acquistare capi e accessori dell’assortimento presente in negozio con il 25% di sconto (a eccezione di airbag, elettronica e merce già soggetta a riduzioni). Il negozio di Pescara, come tutti quelli già operativi in Italia, offrirà ai clienti sempre più opportunità di vivere a 360° la loro passione per le due ruote con prodotti di grandi marchi e delle Marche Passione di Wheelup con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Nuovo piunto vendita Wheelup: inaugurato sabato 11 giugno a PescaraTANTI BRAND PER SCEGLIERE QUELLO PREFERITO Tra gli altri troviamo un’ampia selezione di giacche e pantaloni, tute in pelle, calzature protettive, accessori e caschi dei maggiori brand, per vivere in sicurezza e nel comfort la vita alla guida delle due ruote motorizzate. Tutto ciò in un negozio piacevole da visitare, grazie alla superficie molto ampia e al layout a spazio aperto diviso in varie isole. Ad assistere e consigliare i clienti, c’è sempre il personale competente e capace di proporre soluzioni su misura per ciascuno. Dei veri professionisti che sanno indirizzare al meglio le scelte di tutti gli appassionati. Immancabili, infine, i comodi servizi Wheelup (già presenti in tutti gli altri store) tra cui “Prenota online e provi/acquisti in negozio”, “Spedizione acquisti online in negozio”, “Prezzo più basso in negozio”, “Acquista in negozio i prodotti che trovi solo online”. Una selezione di prestazioni mirate ed efficaci per rendere più piacevole e semplice l’esperienza di acquisto in tutti gli store.

Nuovo piunto vendita Wheelup: ampia selezione di caschi e tanti servizi ai motociclistiGLI ORARI Il negozio Wheelup Pescara, in Via Pietro Nenni 296/298 a San Giovanni Teatino, osserverà i seguenti orari:

- Sabato - orario continuato 9:30 - 20:00

- Domenica 09:30 - 13:00 / 16:00 - 20:00

- Da lunedì a venerdì 09:30 - 13:00 / 16:00 - 20:00

Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina del negozio nella sezione dedicata del sito www.wheelup.it/it/stores/.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/06/2022