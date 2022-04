MotoGP al Mugello: vinci l’ingresso al paddock Gresini con Wheelup!

Se siete appassionati di MotoGP non potete non aver desiderato, almeno una volta nella vita, di poter seguire una gara direttamente dai paddock. Chissà, questa potrebbe essere la volta buona, grazie al concorso indetto da Wheelup, per vincere l’ingresso al paddock del Team Gresini Racing MotoGP durante il weekend di gara al Mugello, a fine maggio.

MotoGP Mugello 2022, il concorso di Wheelup per incontrare il Team Gresini!

IL CONCORSO Wheelup è una importante catena specializzata in abbigliamento e accessori moto, con ben 41 punti vendita in Italia (un dato importante da sapere, poi capirete perché), ed è Technical Sponsor del Team Gresini Racing MotoGP per la Stagione 2022.

COSA SI VINCE In palio ci sono tre inviti per due persone (il vincitore e un accompagnatore, per un totale di sei invitati) per partecipare come ospiti VIP del Team Gresini Racing MotoGP durante il weekend di gara che si terrà dal 27 al 29 maggio 2022 presso il circuito del Mugello. I vincitori avranno libero accesso all’Hospitality del Team Gresini e al paddock per tutto il week end di gara, e potranno anche incontrare i piloti del team, Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio, fare una chiacchierata e qualche foto con loro.

COME PARTECIPARE Per prendere parte al concorso è sufficiente seguire la pagina Instagram @wheelup.it e cercare il post contraddistinto dall’hashtag ufficiale del concorso. A questo punto si dovrà commentare il post rispondendo correttamente alla domanda posta nel primo commento, taggando nella risposta almeno tre amici. Al resto penserà la fortuna. Si può partecipare entro il 5 maggio. Dopo quella data verranno estratti i tre vincitori tra i partecipanti all’iniziativa, alla presenza di un notaio, che saranno contattati direttamente dal profilo Instagram @wheelup.it. Buona fortuna!

Pubblicato da Claudio Todeschini, 13/04/2022