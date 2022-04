Wheelup: sconti del 25% in occasione della nuova apertura a Catania

Wheelup, apre un nuovo megastore a Catania. Si tratta del 2° in Sicilia, il numero 40 in tutta la Penisola. Per l'occasione, proprio il 30 aprile e 1 maggio, nel punto vendita della cittadina siciliana, ci saranno speciali sconti del 25%.

VEDI ANCHE

A CATANIA La prima inaugurazione del 2022, il secondo punto vendita in Sicilia: Wheelup, la catena di negozi di abbigliamento e accessori dedicati agli amanti delle due ruote, riprende la campagna di espansione in Italia. Ad approfittare del nuovo punto vendita saranno ancora una volta i motociclisti siciliani: il 40esimo negozio Wheelup sarà infatti situato a Catania, in Via Mario Rapisardi 48/58 e offrirà a tutti i motociclisti un’ampia selezione di prodotti di abbigliamento, accessori e caschi. Il weekend del 30 aprile e 1° maggio, durante il quale il nuovo megastore festeggerà l'apertura, sarà valido uno speciale sconto del 25% su tutti i prodotti esposti (airbag, elettronica e prodotti già scontati esclusi).

GLI ORARI Il nuovo punto vendita di Catania, in via Mario Rapisardi 48/58 osserverà i seguenti orari: sabato 30 aprile dalle 9:30 alle 20:00; domenica 1° maggio dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00.