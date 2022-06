Mtech Ring Leather: la giacca sportiva nata dall'esperienza in pista

Wheelup presenta la nuova giacca Mtech Ring Leather, nata dall’esperienza acquisita con la tuta intera Ring Replica (qui le novità Mtech a EICMA 2021). Ring Leather risponde alle esigenze dei motociclisti sportivi che fanno un uso stradale della propria moto e che cercano un prodotto tecnico, altamente protettivo e dall'estetica racing. In tutto cio, l’impegno di Wheelup nel mettere a disposizione dei clienti strumenti e tecnologie di ultima generazione si riflette nel continuo sviluppo di linee di prodotto che rispondono alle esigenze sempre più specifiche degli utenti ''sport'' e racing.

Mtech Ring Leather: dettaglio laterale

GIACCA HI-TECH IN PELLE BOVINA Mtech Ring Leather è una giacca in pelle bovina con certificazione AAA, gobba aerodinamica, maniche preformate e struttura Fitnflex con soffietti in pelle e tessuto elasticizzati. Quest'ultima, grazie alla capacità di espansione, permette di indossare un airbag elettronico e di resistere all'eventuale scoppio, ma anche di ridurre l'affaticamento e migliorare il comfort durante la guida. Inoltre, le zone in tessuto presenti su petto, giro manica e interno braccia aggiungono vestibilità e comfort, mentre le aree traforate presenti su petto e schiena contribuiscono al passaggio di aria, rendendo questo giubbotto adatto anche alle giornate calde.

Mtech Ring Leather: dettaglio posteriore

SI VIAGGIA PROTETTI Sulle spalle le protezioni esterne sono progettate per un assorbimento d'urto graduale mentre sui gomiti ci sono slider intercambiabili. Le protezioni interne, di progettazione italiana, sono certificate di livello 2 e sono sviluppate seguendo le indicazioni dello standard Protecno-it. Completa la dotazione la tasca per ospitare il paraschiena (opzionale) e il sistema di aggancio C-System per inserire un’imbottitura (opzionale) e la protezione per il petto (opzionale). Sul sito ufficiale Wheelup, nuova Mtech Ring Leather è proposta al pubblico a un prezzo di 359 euro (qui tutte le specifiche tecniche).

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 03/06/2022