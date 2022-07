My Ride Body Shield: l'estate non spaventa con la giacca super protettiva by Wheelup

Uno scudo per il corpo racchiuso in un capo traforato e dal look moderno per uomo e donna che non rinunciano a guidare con la calura estiva

ANCHE IN ESTATE SEMPRE PROTETTI L’estate è torrida, ma la voglia di moto e scooter non si spegne. Però bisogna proteggersi sempre e per farlo in modo adeguato serve l’abbigliamento giusto, purché sia il più fresco possibile. Ecco, quindi, una bella giacca estiva presentata da Wheelup, si chiama My Ride Body Shield ed è pensata per vestire in modo trasversale tutti i motociclisti e gli scooteristi che vogliono un prodotto quasi interamente traforato, protettivo e “stiloso”. My Ride è la Marca Passione di Wheelup che offre prodotti dinamici adatti a tutti gli appassionati di due ruote motorizzate e che desiderano protezione e sicurezza, abbinate a estetica e funzionalità Come dice il nome, la giacca Body Shield è un vero e proprio scudo per il corpo, racchiuso in una scocca super traforata e dalla vestibilità aderente, concepita come un contenitore di protezioni ma certificata in classe A come un capo estivo.

Giacca My Ride Body Shield by Wheelup: perfetta per la stagione estivaRESISTENTE, FRESCA E SUPER VESTIBILE Una protezione, quindi, che offre resistenza ad abrasione e impatto e la sua struttura reticolare distribuisce flessibilità e protezione in una veste discreta dal design curato, declinata anche in versione da donna. Il tessuto esterno in rete Light Mesh ad alta tenacità assicura un'ottima aerazione e, insieme al tessuto pieno in Polystrong 400D nei punti più critici, offre una difesa elevata e completata dalle protezioni Easyflex di Livello 1. Tutta questa sicurezza non va a discapito della comodità d’uso. Infatti, le ampie zone in tessuto elastico su fianchi e maniche consentono di muoversi liberamente anche se la vestibilità è di tipo slim, rendendolo adatto a differenti corporature e a ospitare una protezione per il petto oltre a un paraschiena (tutto acquistabile separatamente in base alle necessità e agganciabile grazie al sistema C-System).

Giacca My Ride Body Shield by Wheelup: l'interno ha le tasche per le protezioniCaratteristiche tecniche My Ride Body Shield

- Certificazione in classe A secondo la normativa EN 17092:2020

- Protezioni spalle e gomiti EASYFLEX omologate CE En1621-1 Liv. 1

- Tessuto esterno in rete Light Mesh ad alta tenacità

- Tessuto elasticizzato Profiber ad alta tenacità

- Inserti in Polystrong 400D

- Fodera interna in poliestere fissa accoppiata alla lycra, per seguire l'elasticità del capo

- Sistema di aggancio modulare C-System.

- 2 tasche anteriori

- 1 tasca sul petto (solo nella versione Uomo)

- 2 tasche interne

- Collo in lycra

- Regolazione volumi sull’avambraccio

- Fondo giacca con elastico perimetrale

- Zone reflex in innovativo materiale REBLACTIVE ad alta visibilità

- Predisposizione Back Protector Alike FLATSOFT INSIDE 7102 Liv.1 - PROSOFT INSIDE 7302 Liv.2 - NETSHAPE INSIDE 7402 Liv.2

- Predisposizione per protezione petto Alike NETSHAPE CHEST A7042 Liv. 2

Giacca My Ride Body Shield by Wheelup: la versione da donnaPER UOMO E DONNA A UN PREZZO CONVENIENTE Questo modello, perfetto per sopportare al meglio la calura estiva pur proteggendo molto bene, è venduto in taglie uomo dalla S alla 3XL nei colori Ghiaccio/Nero, Antracite/Nero e Giallo Fluo/Nero, a un prezzo al pubblico di 139 euro. Mentre nelle taglie Donna è disponibile dalla XS alla 2XL nei colori Ghiaccio/Nero e Antracite/Nero, allo stesso prezzo al pubblico di 139 euro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/07/2022