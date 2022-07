Hevik Mustang, la giacca da moto (per lui e per lei) diventa... Light

Uno dei capi più apprezzati della gamma “Cafè Racer” di Hevik, la giacca Mustang è presente nel suo catalogo dal 2020. Per l’estate 2022 il capo si aggiorna e diventa... Light. Come il nome lascia immaginare, questa nuova versione - disponibile anche nel taglio da donna - è più leggera, realizzata in pelle di bufalo sottile e resistente.

PERFETTA IN ESTATE La diminuzione dello spessore della pelle ha permesso di ottenere un capo più confortevole nei mesi estivi, che segue meglio le linee del busto. Alla sua ottima vestibilità contribuisce anche il trattamento all’anilina, che rende la pelle morbida ed elastica, aggiungendo anche un gradevole effetto opaco.

Hevik Mustang Light, nelle versioni da donna (sx) e da uomo (dx)

SEMPRE AL SICURO La giacca Mustang Light mantiene comunque la sua imbottitura interna removibile, con taglio gilet, così da poter essere utilizzata anche in periodi più freddi. La fodera interna in cotone è in color verde e scuro. Il taglio grintoso della giacca cela le protezioni interne, presenti su spalle e gomiti (e c’è anche l’alloggiamento posteriore per il paraschiena, modelli Hevik HFB Protector e HCB Protector).

SPAZIO IN ABBONDANZA Hevik Mustang Light dispone di regolazioni con zip con bottone su fianchi e gomiti, una predisposizione per aggancio ai pantaloni, bande laterali elasticizzate e aree traspiranti (a loro volta elastiche) su torace e scapole. Non mancano le sempre utilissime tasche: due esterne principali e un taschino superiore (tutte con zip), a cui si aggiungono altre due tasche interne e una nel gilet termico.

SCHEDA TECNICA HEVIK MUSTANG LIGHT

Esterno : 100% pelle di bufalo trattata all’anilina

: 100% pelle di bufalo trattata all’anilina Fodera : 100% cotone

: 100% cotone Interno termico : 100% Poliestere, removibile, taglio gilet

: 100% Poliestere, removibile, taglio gilet Protezioni : protezioni certificate CE a norma EN 1621- 1:2012 di 1° livello su spalle e gomiti, tasca posteriore per paraschiena HFB Protector e HCB Protector certificati CE (fb) 1621-2:2012 livello 2

: protezioni certificate CE a norma EN 1621- 1:2012 di 1° livello su spalle e gomiti, tasca posteriore per paraschiena HFB Protector e HCB Protector certificati CE (fb) 1621-2:2012 livello 2 Altre caratteristiche : zone elastiche traspiranti su torace e scapole; predisposizione per aggancio pantalone; vestibilità autoregolabile con elastici lungo i lati

: zone elastiche traspiranti su torace e scapole; predisposizione per aggancio pantalone; vestibilità autoregolabile con elastici lungo i lati Taglie : da S a 4XL (Man); da XS a 2XL (Lady)

: da S a 4XL (Man); da XS a 2XL (Lady) Colori : Nero

: Nero Prezzo al pubblico: 269,90 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 05/07/2022