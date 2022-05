Hevik Auster: il guanto hi-tech per la bella stagione

Con la bella stagione ormai alle porte per motociclisti e scooteristi è giunto il momento di rinnovare il guardaroba. Per tutti gli amanti delle due ruote che si destreggiano tra le vie del centro città o che affrontanto tragitti più impegnativi in periferia, Hevik (qui la giacca moto Hevik Vega) ha pensato a un guanto leggero dal look versatile ed essenziale. Il nome è di quelli importanti: Auster, un omaggio alla figura mitologia di Austro personificazione del vento del sud. Hevik Auster è disponibile anche in versione Lady e propone il giusto bilanciamento tra comfort e protezione.

Nuovi guanti Hevik Auster

VEDI ANCHE

DISTINTIVI E TECNOLOGICI Capace di garantire la corretta ventilazione, Auster è realizzato con un mix di materiali e texture, tra cui mesh traspirante, tessuti tecnici e rinforzi in pelle nelle aree sensibili. In particolare, un inserto in pelle morbida e flessibile irrobustisce parte del palmo e un altro - più ampio, liscio e compatto - protegge invece le nocche della mano. Quest’ultimo, oltre a ricoprire un ruolo funzionale, rappresenta un dettaglio estetico capace di rendere subito riconoscibile il guanto.

Nuovi guanti Hevik Auster: tecnologici, pratici ed eleganti

MASSIMO COMFORT Disponibile in colorazione Total Black, Hevik Auster integra alcuni accorgimenti tecnici che ne migliorano il comfort. È il caso delle aree laterali elasticizzate per favorire il movimento della mano nella guida, della compatibilità con touch screen sul dito indice e della chiusura al polso con regolazione a strappo. Infine, gli inserti reflex favorisco una maggiore visibilità su strada in condizione di scarsa luminosità. Auster è proposto in una gamma di taglie che va dalla S alla 3XL per la versione Man, e dalla XS alla XL per la versione Lady. Il prezzo al pubblico è di 39,90 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 06/05/2022