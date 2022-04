Hevik Vega, nuova giacca per la mezza stagione. Il prezzo

Vega è la nuova giacca della linea Urban di Hevik che prende il nome da una delle 5 stelle più luminose della volta celeste. Si tratta di una giacca pensata per far fronte al clima variabile della mezza stagione, che ben si adatta agli ultimi ''freschi'' e ai primi ''caldi''. Scopriamo caratteristiche tecniche e prezzo di Hevik Vega.

MATERIALI E PROTEZIONI Lo strato esterno è in resistente Poliestere 450d, mentre dentro c'è un layer termico, removibile all’occorrenza. Non mancano le protezioni certificate CE (EN 1621- 1:2012 di livello 1 su spalle e gomiti) e la tasca posteriore per paraschiena HFB Protector omologato CE (Fb 1621-2:2012 livello 2) e HCB Protector omologato CE (Cb 1621-2:2012 livello 2). Hevik Vega è un capo certificato CE secondo normativa EN 17092-4:2020 in Classe A.

VEDI ANCHE

Hevik Vega

INTERNI Al corretto ricircolo d’aria, quando inizia a far più caldo, ci pensa l’efficace sistema di ventilazione brevettato Hevik Air Intake System, che conta sulla presenza di aperture dotate di zip su spalle e lombi. Non mancano regolazioni su vita, polsi e braccia con bottoni a pressione, 4 tasche impermeabili esterne, 1 a Napoleone interna, e 2 interne per documenti o cellulare.

COLORI E PREZZO La giacca Hevik Vega è disponibile nei colori Nero/Giallo fluo e Grigio ghiaccio/Rosso, con taglie dalla S alla 4XL, al prezzo di 159 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 14/04/2022