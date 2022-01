Hevik Asterope, la nuova giacca per i motociclisti metropolitani

Tra le novità del 2022, alcune delle quali presentate durante lo scorso EICMA 2021, Hevik annuncia la giacca da moto Asterope, lunghezza 3/4 e taglio decisamente classico. Lo stile è urban, adatto a chi si muove soprattutto in città, tra mezze stagioni e inverni non particolarmente rigidi (come questo).

Hevik Asterope, giacca moto per l'inverno

VEDI ANCHE

LA GIACCA Asterope è un modello a due strati in tessuto Polyestere “manopesca”, finitura che conferisce al materiale un piacevole effetto vellutato. Frontalmente troviamo quattro capienti tasche chiuse da bottoni, e un’ampia patella centrale che corre anche lungo il collo, per offrendo una chiusura particolarmente efficace. All’interno si trova una membrana impermeabile (fissa) per offrire protezione in caso di pioggia; removibile l’imbottitura termica per le temperature più basse. Due le tasche interne, e una a Napoleone. Fianchi e polsi offrono regolazioni a strappo per personalizzare il fitting in base alle proprie esigenze.

Hevik Asterope, giacca moto per l'inverno

SICUREZZA In sella si può contare sulle protezioni interne CE di livello 1 su spalle e gomiti, a cui si aggiunge la predisposizione per il paraschiena (modelli Hevik HFB Protector e HCB Protector). La giacca è certificata secondo la normativa EN17092.

SCHEDA TECNICA HEVIK ASTEROPE

Esterno : 100% poliestere manopesca

: 100% poliestere manopesca Fodera : 100% poliestere

: 100% poliestere Interno termico staccabile : 100% poliestere

: 100% poliestere Membrana impermeabile : traspirante e fissa, con tenuta a 4000 mm colonne d’acqua

: traspirante e fissa, con tenuta a 4000 mm colonne d’acqua Protezioni : Certificate CE a norma EN 1621- 1:2012 di 1° livello su spalle e gomiti

: Certificate CE a norma EN 1621- 1:2012 di 1° livello su spalle e gomiti Tasca posteriore per paraschiena HFB Protector omologato CE (Fb) 1621-2:2012 livello 2 e HCB Protector omologato CE (Cb) 1621- 2:2012 livello 2

per paraschiena HFB Protector omologato CE (Fb) 1621-2:2012 livello 2 e HCB Protector omologato CE (Cb) 1621- 2:2012 livello 2 Regolazioni a strappo su fianchi e polsi

a strappo su fianchi e polsi Quattro tasche frontali con patella di chiusura

con patella di chiusura Taglie : da S a XXXXL

: da S a XXXXL Colori : Nero, Grigio

: Nero, Grigio Prezzo consigliato al pubblico: 189,90 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/01/2022