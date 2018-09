Autore:

danilo chissalè

VOGLIA DI TRIUMPH Se da tempo state guardando con aria inebetita la vetrina del concessionario Triumph vicino casa vostra ma non trovate il coraggio per entrarci settembre potrebbe essere il mese giusto. Fino al 30 settembre Triumph propone forti sconti, finanziamenti a tasso agevolato, omaggi e tanto altro su molti modelli presenti a listino. Quali? Continuate a leggere.

A TUTTO SCRAMBLER In attesa di scoprire come sarà la sorellona 1200, Triumph propone fino a 1.000 euro di incentivi sull’acquisto di una Triumph Street Scrambler nuova.

TIGRE ACCESSORIATA Tra i modelli che beneficiano delle offerte Triumph c’è anche la tutto fare Tiger 800 nelle versioni XRx e XCx. All’acquisto di una nuova Tiger 800 saranno inclusi 800 euro di accessori, nel caso non fossero di vostro interesse potrete cambiarli con un voucher di pari valore.

TWIN O CUP? Rifinite e dallo stile inconfondibile, le Street Twin e Street Cup stanno riscuotendo grande successo tra gli amanti delle moto classiche. Fino al 30 Settembre 2018, acquistando un nuovo modello Street Twin o Street Cup riceverete in omaggio la possibilità di acquistare accessori/abbigliamento originali Triumph per un valore di 750,00 €, per dare inizio al tuo percorso di personalizzazione.

TASSO AGEVOLATO Acquista un nuovo modello Triumph tra Bonneville T100, Bonneville T120, Street Twin e Street Scrambler fino al 30 Settembre 2018 potrete usufruire del finanziamento Tasso Easy, proposto in collaborazione con Agos, TAN 1,99% - TAEG MAX 4,25%. Per ulteriori informazioni visitate il sito Triumph