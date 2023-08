Suzuki RidePlus: fino a fine settembre un bonus di 800 euro

Pochi giorni fa vi abbiamo mostrato tutte le offerte e gli sconti per acquistare la moto nuova ad agosto. Oggi, però, Suzuki lancia RidePlus, un'offerta dedicata a GSX-S1000GT e V-Strom 1050DE valida fino alla fine di settembre: scopriamo di cosa si tratta.

La GSX-S1000GT, sport tourer di Suzuki

VEDI ANCHE

LO SCONTO Chi acquisterà Suzuki GSX-S1000GT o V-Strom 1050DE entro la fine di settembre beneficerà di un bonus di 800 euro. L'importo potrà essere utilizzato come supervalutazione dell’usato in caso di permuta, come sconto per l’acquisto di accessori, abbigliamento o ricambi originali Suzuki, oppure per pagare i servizi di manutenzione presso la Rete Ufficiale. Le due moto potranno inoltre essere acquistate anche con finanziamento interessi zero Suzuki Now! o con la formula d’acquisto Way2Ride. Tutte le informazioni sul sito di Suzuki.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/08/2023