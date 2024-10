Maxi enduro e crossover a tutto gas in pista? È la Sport Adventure Race

Sono le moto più vendute, le più apprezzate per l'utilizzo a 360° su strada, nel casa-ufficio, per la gita del weekend e anche per le vacanze al mare. Sto parlando di maxi enduro e crossover, il cui campo di azione può – come vedrete – allargarsi anche oltre i confini sopracitati: i colleghi di Moto Journal, infatti, hanno organizzato durante il weekend del Bol d'Or 2024 la prima gara su pista dedicata alle maxi moto da viaggio: ecco un assaggio della Sport Adventure Race.

LE MOTO BMW R 1300 GS, Ducati Multistrada V4 e Honda Africa Twin Adventure Sports si danno battaglia nella classifica delle vendite – qui i dati del mercato di settembre – ma, come potete vedere dal video, anche in pista! Insieme a loro anche KTM 1290 Super Adventure, MV Agusta Enduro Veloce, QJ Motor SRT 800SX, Suzuki V-Strom 1050SE e Voge Valico 900DSX.

I RISULTATI E quindi, qual è la maxi enduro più veloce di tutte in pista? Due classifiche distinte, una per le moto da 1.100 in su, l'altra per quelle al di sotto di questa cilindrata. A primeggiare nella prima è stata la KTM 1290 Super Adventure, al 1° e 2° posto, mentre al 3° si è piazzata una BMW R 1300 GS. Tra le ''piccole'' ha vinto – incredibilmente – una F 900 GS con ruota da 21''! Una classifica che lascia il tempo che trova visto il livello dei piloti molto vario, tra atleti di professione e giornalisti del settore, ma restano le immagini incredibili delle maxi enduro a darsi sportellate in pista! È il caso di dirlo: buona la prima!

Pubblicato da Michele Perrino, 10/10/2024