Poter avere un appoggio al suolo ben saldo è importante alla guida, sia nelle soste, per esempio al semaforo, sia, soprattutto, in manovra. Per questo, per i motociclisti o scooteristi di bassa statura, il dato di altezza della sella è tra quelli fondamentali nella scelta di un veicolo. Anche se occorre ricordare che tale dato è senza dubbio indicativo, ma non per forza di cose rispondente alla realtà al 100%: questo perché a parità di altezza sella, la larghezza della moto o dello scooter incide sull'arco descritto dall'interno delle gambe, e influenza quindi l'appoggio dei piedi al suolo. In questo articolo scopriamo quali sono gli scooter 125 a ruota alta con la sella più bassa attualmente in vendita, secondo i dati dichiarati dalla Case. Con ''ruota alta'' intendiamo i modelli con cerchio anteriore di 16''. Gli scooter 125 possono essere guidati con patente B o A1.

Decimo posto: Voge Sfida SR16

La Casa cinese è di recente entrata nel mercato degli scooter cittadini con lo Sfida SR16 (qui il nostro confronto con il QJ Motor SQ 16), il quale ha la sella a 800 mm da terra.

Voge Sfida SR 125

Decimo posto a pari merito: Kymco People S

La Casa taiwanese ha due modelli in classifica e il primo è il People S 125. La sua sella è a 800 mm da terra.

Kymco People S 125

Ottavo posto: Piaggio Medley

La Casa di Pontedera guadagna col Medley la nona posizione a pari merito con un altro modello grazie alla curiosa misura di 799 mm da terra.

Piaggio Medley 125

Ottavo posto a pari merito: Honda SH

Anche il Re di categoria, l'SH 125, ha la sella a 799 mm da terra.

Honda SH 125

Sesto posto: Piaggio Liberty

Secondo (e ultimo) scooter di Pontedera in classifica, il Liberty ha la sella a 790 mm dal suolo.

Piaggio Liberty 125

Sesto posto a pari merito: Peugeot Kisbee

Anche la Casa francese ha due modelli in classifica, il primo è il Kisbee con la sua sella a 790 mm da terra.

Peugeot Kisbee 125

Quinto posto: Honda Vision 110

Honda è la più attenta alle esigenze di chi è di bassa statura con ben cinque modelli in classifica. Il Vision ha la sella a 785 mm da terra.

Honda Vision 110

Terzo posto: Honda Super Cub

Modello di ispirazione retrò ma moderno nei contenuti, il Super Cub ha la sella a 780 mm da terra.

Honda Super Cub 125

Terzo posto a pari merito: Kymco Agility R16

Anche l'Agility R16 va a podio con una sella a 780 mm da terra.

Kymco Agility R16 125

Secondo posto: Peugeot Tweet

Sfiora la vittoria che gli sfugge per 5 mm: il Tweet ha la sella a 770 mm da terra.

Peugeot Tweet 125

Primo posto: Honda SH Mode

Se state cercando il 125 a ruota alta con la sella più bassa sul mercato, è lui che dovete considerare: l'SH Mode ha il piano di seduta a 765 mm da terra

Honda SH Mode 125

Pubblicato da Fabio Meloni, 30/05/2025