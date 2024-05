Royal Enfield Himalayan 450: guidala questo sabato in tutte le concessionarie

Non sapete cosa fare questo weekend? Se siete alla ricerca di uno svago per la giornata di sabato e state valutando l’acquisto di nuova moto adventure allora l’evento firmato Royal Enfield nelle sue concessionarie ufficiali potrebbe essere un ottimo programma.

GUIDALA ANCHE TU Per celebrare l'arrivo della attesissima novità 2024 Royal Enfield Himalayan, le concessionarie organizzeranno un porte aperte sabato 18 maggio dove potrete guarda, toccare con mano e provare la nuova adventure ispirata alla catena montuosa più famosa al mondo. Io ho avuto la fortuna di provarla qualche mese fa in anteprima mondiale proprio nel suo habitat naturale, vi lascio qua il link alla prova video nel caso voleste fare i compiti e non arrivare impreparati all’appuntamento.

COME FARE A PROVARLA Data l’elevato numero di appassionati che la stanno aspettando, Royal Enfield consiglia di contattare il proprio concessionario di riferimento (o quello più vicino, facile da individuare grazie al tool dedicato sul sito del costruttore indiano) per riservarsi la possibilità di effettuare il test ride. Oltre alla prova dell’Himalayan sarà ovviamente possibile guardare tutte le altre moto in gamma oltre alla linea di abbigliamento dedicata, sia da utilizzare in sella, sia nel tempo libero.