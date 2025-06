Dall'Italia alla MotoGP: Southland Discoveries ti porta a Brno! Ecco come

Hai sempre sognato di vedere dal vivo la MotoGP? Forse puoi fare anche di più con Southland Discoveries, che ha organizzato un viaggio in moto verso il Circuito di Brno (Repubblica Ceca), in occasione di una delle tappe più attese del Mondiale MotoGP. L'iniziativa unisce il turismo su due ruote all’esperienza esclusiva del paddock, offrendo un'opportunità unica per gli appassionati di motociclismo.

Itinerario motociclistico: da Verona a Brno in sette giorni

La partenza è fissata per martedì 15 luglio da Verona. Il tragitto attraversa l’Alto Adige e l’Austria, fino a raggiungere Brno il venerdì 18 luglio dopo aver attraversato panorami mozzafiato e tratti guidati tra i più apprezzati dai motociclisti. Il rientro è previsto per lunedì 21 luglio. Il percorso copre circa 1.600 km di strade asfaltate, alternate tra statali panoramiche e tratti autostradali. Le soste notturne avverranno in hotel con colazione inclusa e garage custodito per moto.

Accesso al paddock MotoGP e visita ai box Honda

Road to MotoGP, i visitatori saranno ospiti di HRC e LCR

Il sabato 19 luglio, i partecipanti accederanno al paddock del circuito di Brno, ospiti dei team ufficiali Honda HRC e LCR Honda, per vivere una giornata esclusiva che prevede:

Visita ai box dei team MotoGP

Incontro con i piloti

Pranzo in hospitality

Visione della Sprint Race da postazione dedicata

Requisiti tecnici e supporto logistico

L’iniziativa è aperta a motociclisti con almeno 18 anni e patente A senza limitazioni. Il tour si svolge interamente su asfalto, in gruppo guidato da istruttori Honda, con veicolo di supporto per bagagli e assistenza tecnica (inclusa una moto di scorta).

Modalità di partecipazione

Road to MotoGP, la tappa verso Brno

Sono disponibili due formule, entrambe con carburante incluso:

1. Partecipazione con moto propria

Moto da almeno 500 cc e autonomia di 180 km

Pneumatici con almeno il 70% di battistrada

Trasmissione in buono stato

Tipo di partecipazione Costo Solo pilota, camera doppia €2.390 Solo pilota, camera singola €2.790 Pilota + passeggero, camera matrimoniale €3.290

2. Formula Fly&Ride

Include il noleggio di moto Honda (Africa Twin 1100 o Transalp 750, cambio manuale o DCT), partner di Southland Discoveries , per chi raggiunge Verona in aereo o treno.

Tipo di partecipazione Costo Solo pilota, camera doppia €2.690 Solo pilota, camera singola €3.090 Pilota + passeggero, camera matrimoniale €3.590

Abbigliamento obbligatorio per il tour

Per la partecipazione è richiesto che tutti indossino un abbigliamento consono, composto da giacca e pantaloni tecnici con protezioni per spalle, gomiti e ginocchia, stivali protettivi fino al polpaccio e casco integrale o modulare. Per maggiori info o prenotazioni controllate il link al sito.

