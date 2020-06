“OFFERTE MOTO: COME LA COMPRO…” SYM HD 300 Con il mese di giugno torna la parziale normalità, che nelle grandi metropoli ha un solo significato, anzi due: traffico tentacolare e mezzi pubblici affollati. La soluzione ideale per abbassare lo stress e ridurre l’esposizione al contagio potrebbe essere lo scooter, ma come orientarsi tra le varie formule d’acquisto? Mi conviene acquistarlo nuovo, pagandolo tutto e subito, oppure finanziarlo? E se la soluzione fosse l’usato? Tante, tantissime domande a cui il nostro format “Offerte moto: come comprare…” da una risposta. Ah… ovviamente e valido anche per gli scooter. Protagonista di oggi è il Sym HD 300, uno scooter a ruota alta che può accompagnarvi in città, ma anche farvi scappare da questa in cerca di un po’ di svago.

Agile nel traffico, ma potente il giusto per accompagnarvi anche in una gita fuoriporta, il Sym HD 300 si candida ad essere il vostro migliore alleato 7 giorni su sette, non solo nel quotidiano percorso casa lavoro, anche la sera con i fari a LED. I 27 cavalli del motore, un monocilindrico da 278 cc, permettono al SYM HD 300 di giocarsela in ripresa con i top della categoria. Al vertice del segmento è anche la capacità di carico del vano sottosella che può ospitare comodamente un casco integrale lasciando tanto spazio per altri oggetti, tutto ciò nonostante le ruote da 16 pollici. Se poi lo spazio non fosse sufficiente per le vostre esigenze c’è il bauletto in tinta di serie e un vano con presa USB per la ricarica dello smartphone nel retroscudo.

I vantaggi dell’acquisto del nuovo, si sa, sono ormai conosciuti: la possibilità di scegliere il colore preferito - che nel caso dell’HD sono grigio, nero, cacao o bianco – personalizzare lo scooter con degli accessori, oltre all’orgoglio di esserne primo e unico proprietario. Queste possibilità si traducono versando, tutti e subito, i 4.650 euro nelle casse del concessionario. Attenzione però, perché fino al 30 giungo, il Sym HD 300 è proposto a 3.790 euro con bauletto in tinta incluso nel prezzo. Per incentivarne l’acquisto Sym propone il suo scooter con 4 anni di garanzia e 4 anni di assistenza stradale senza costi aggiuntivi, inoltre c’è anche la possibilità di stipulare una polizza assicurativa convenzionata con Motoplatinum.

Il pagamento in soluzione unica piace perché non vincola a medio e lungo termine: vale il detto “via il dente, via il dolore”. I finanziamenti, dal canto loro, permettono di ammortizzare la spesa sul lungo periodo permettendo di acquistare lo scooter e iniziare ad utilizzarlo anche se non si possiede tutto il capitale per acquistarlo. Le formule di quest’ultimi si fanno sempre più interessanti, come quello proposto da Sym per l’HD 300: “tuo a meno di un biglietto dell’autobus al giorno”. Un finanziamento su 48 mesi (TAN fisso 1° periodo 5,01%, TAN fisso 2° periodo 5,40%, TAEG complessivo 6,52%) senza anticipo e senza maxi rata finale, con l’importo delle prime 6 rate fissato a 38 euro e le rimanenti 42 a 97 euro. Tra costi di gestione e interessi il prezzo sale a € 4.407, valore comunque più basso rispetto al prezzo di listino senza sconti.

A questo punto del format di solito arrivano i consigli per l’acquisto dell’usato. Il Sym HD 300 però è un modello davvero recente essendo arrivato sul mercato nel 2019, dunque è molto difficile reperirne uno usato. Le sue quotazioni, poi, sono praticamente in linea con il prezzo di quello nuovo attualmente in promozione, ma facciamo un esempio: un esemplare con meno di un anno e 3.000 km all’attivo viene proposto a 3.690 euro, appena 100 euro in meno rispetto ad un HD 300 ancora da immatricolare. Una volta finita la promozione il discorso potrebbe cambiare: tra l’usato e il nuovo ci sarebbero circa 1.000 euro di differenza, ma potrete ancora fare affidamento sulla garanzia della casa, oltre a quella del commerciante prevista per legge, e sull’assistenza stradale. Il nostro consiglio è dunque quello di rivolgersi al nuovo per poterlo scegliere, personalizzare e, perché no, finanziare a condizioni vantaggiose finchè la promozione sarà attiva, in futuro chissà… tenete d’occhio il nostrospeciale promozioni scooter aggiornato con tutte le ultime offerte dalle case.