PROMOZIONI PER LE NAKED KAWA In attesa di rivedere tutte le novità in occasione del Motor Bike Expo di Verona in programma dal 16 al 19 gennaio, Kawasaki ha svelato i prezzi e le promozioni dedicate alle due naked Z900 e Z650 2020, valide fino al 31 marzo (o a esaurimento scorte). Partiamo dalla più grande quattro cilindri, che è offerta a un prezzo scontato di 600 euro, quindi il listino scende da 9.590 a 8.990 euro. Ma non è finita qui, perché anche sulla Z900 70 kW (depotenzialbile a 35 kW per i patentati A2) Kawasaki offre una promo molto allettante, con un prezzo di 8.690 euro anziché 9.290 euro.

Anche per coloro che preferiscono la più piccola bicilindrica Z650 2020, Kawasaki ha riservato qualche bella sorpresa. Infatti, il prezzo in promozione è di 6.790 euro anziché 7.090 euro con uno sconto netto di 300 euro. Il prezzo indicato si riferisce alla colorazione Candy Lime Green, per le altre verniciature della gamma il prezzo è fissato in 6.890 euro. A queste cifre dovrete aggiungere le spese di immatricolazione e messa su strada.