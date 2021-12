La Moto Guzzi V7 è pronta per la pista e il trofeo Fast Endurance 2022

Dopo l'edizione 2021 del Moto Guzzi Fast Endurance – al quale hanno partecipato i nostri Danilo e Paolo – il Trofeo dedicato alle V7 è già pronto per il 2022. Scopriamo come funzionano le gare, il kit per modificare le moto e dove si corre.

LA FORMULA Al Moto Guzzi Fast Endurance si corre con equipaggi di 2 piloti in gare della durata di 60 minuti per gli appuntamenti di Vallelunga e la ''mini endurance'' della domenica a Misano, mentre i minuti diventano 90 per Cremona Circuit, Mugello e la notturna al Marco Simoncelli. La partenza resta in stile Le Mans, ovvero con le moto allineate su un lato della pista e i piloti dalla parte opposta del nastro d’asfalto: allo start ogni pilota attraversa la pista a corsa per salire in sella alla propria moto e partire. Immancabili anche i cambi pilota ogni 15 minuti di guida, per gare movimentate tanto in pista quanto nella corsia box.

Moto Guzzi Fast Endurance: la partenza stile Le Mans

MOTO E KIT La nuova V7 e la già collaudata V7 III, a cui è dedicata una classifica separata, sono le protagoniste del Trofeo. Come nelle precedenti edizioni, ogni moto è equipaggiata con il Kit Racing GCorse sviluppato dai fratelli Guareschi, storici preparatori delle Moto Guzzi. Cupolino, scarico personalizzato, sospensioni Ohlins, dischi maggiorati e tanti altri particolari per rendere le V7 delle vere moto da pista. Non ultimo le gomme Pirelli Phantom Sportscomp RS, pneumatici racing sviluppati appositamente per le Moto Guzzi V7. Il kit, obbligatorio per gareggiare, è identico per tutti.

Moto Guzzi V7: ecco la moto pronta per correre al Fast Endurance

PISTE E CALENDARIO Il Moto Guzzi Fast Endurance 2022 si aprirà il 14 e 15 maggio con la tappa di Vallelunga e proseguirà il 17 luglio nel rinnovato Cremona Circuit, per poi calcare due piste del Mondiale: il 28 agosto sarà la volta del Mugello Circuit, mentre il 15 e 16 ottobre toccherà a Misano – con tanto di gara in notturna – chiudere la stagione.

Pubblicato da Michele Perrino, 09/12/2021