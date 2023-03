Moto Guzzi Days 2023: novità, finanziamenti e test ride. Anche della V100

Nel mese di marzo i concessionari Moto Guzzi saranno aperti per presentare novità, offerte e far provare la gamma, inclusa la V100

Moto Guzzi, che a marzo festeggia il compleanno – la Casa è stata fondata il 15 marzo del 1921 – offrirà per tutto il mese un porte aperte per presentare novità, test ride e offerte. Protagonista la nuova V100, insieme a tutto il resto della gamma, con speciali promo in vigore.

LE PROMO Come vi abbiamo raccontato in occasione del nostro articolo sulle offerte moto del mese di marzo, grazie a DreamRide si potrà godere di uno speciale finanziamento a tasso zero (TAN 0% - TAEG 1,14%) e anticipo zero sulla gamma V7. Soluzioni di finanziamento analoghe sono disponibili anche su V85 TT e V9.

Moto Guzzi V100 Aviazione Navale

LA V100 MANDELLO La nuova V100 a marzo sarà a disposizione per i test ride. La versione S di V100 Mandello è ora disponibile anche nella colorazione Grigio Avanguardia, che si aggiunge alla Verde 2121. L'esclusiva versione V100 Aviazione Navale, invece, in arrivo ad aprile al prezzo di 16.999 euro, è disponibile per il prebooking online. I primi esemplari di questa edizione limitata e numerata, caratterizzata da una livrea ispirata a quella dei caccia della Marina Militare Italiana F-35B, saranno riservati a chi si prenota online nella sezione dedicata sul sito Moto Guzzi (la trovate cliccando qui).

L'eccentrica livrea della Moto Guzzi V85 TT m.y. 2023

ALTRE NOVITÀ V7 Stone e V7 Special si presentano nel 2023 con le nuove varianti grafiche e le Special Edition, mentre V85 TT, la Classic Travel Enduro di Moto Guzzi, è proposta nella nuova e originale tinta evocativa Blu Uyuni. I concessionari Moto Guzzi vi aspettano.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/03/2023