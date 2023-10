Mercato moto: a settembre +20,8%. Le moto e gli scooter più venduti

Il trend del mercato due ruote continua in positivo anche nel mese di settembre. Scooter, moto e ciclomotori fanno segnare un complessivo +20,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: sono proprio i primi a trainare col loro successo, ma fanno bene anche le moto. Ancora in calo, invece, i cinquantini. Scopriamo i risultati in dettaglio e le classifiche con le moto e gli scooter più venduti.

I NUMERI In totale sono 27.087 le unità vendute, con gli scooter che occupano una larga fetta, dall'alto dei 14.230 veicoli immatricolati (+26,01%). Le moto, però, non restano a guardare e che chiudono il mese con un incremento del 19,56%, per 11.208 mezzi targati. Quarto mese consecutivo con segno meno per i ciclomotori: a settembre sole 1.649 unità vendute e -5,72%.

DA GENNAIO Da inizio anno sono 285.847 i veicoli immatricolati (+17,06%). Crescono gli scooter, 147.455 mezzi e +24,63%, crescono le moto, con 123.118 unità e +13,48%; nessun miracolo, invece, per i cinquantini che perdono il 12,12% rispetto allo stesso periodo del 2022 e mettono in strada 15.274 veicoli.

ELETTRICO Migliora anche il mercato degli elettrici, che chiude settembre a +11,28% e 1.006 veicoli venduti. Sia scooter che ciclomotori a batterie fanno bene (+13,37% e 619 unità i primi, +10,79% e 349 unità i secondi), ma il cumulato è ancora in negativo: -19,01% e 10.329 veicoli.

LE MOTO PIÙ VENDUTE Nella parte alta della classifica non ci sono grandi novità: le Benelli TRK 502 hanno ancora lo scettro in mano, seguite dalle solite Honda Africa Twin e BMW R 1250 GS – a proposito, vista la nuova R 1300? La trovate qui – mentre subito fuori dal podio ci sono ancora le Yamaha Tracer 9 e Ténéré 700, ma attenzione, perché arriva anche la nuova Honda XL750 Transalp, che guadagna una posizione rispetto ad agosto. Sorpresa, invece, sono le TRK 702 che, in poco più di un mese dalla loro presentazione, spuntano sul fondo della classifica, con oltre 1.000 pezzi. Notare che la regina TRK 502, da agosto a settembre, ha fatto segnare 168 unità: parliamo dunque di numeri con uno zero in più...

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Sett 2023 1 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 3.883 2 HONDA AFRICA TWIN Enduro 3.245 3 BMW R 1250 GS Enduro 3.228 4 YAMAHA TRACER 9 Turismo 2.957 5 YAMAHA TENERE 700 Enduro 2.341 6 HONDA XL 750 TRANSALP Enduro 2.246 7 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 2.129 8 MOTO GUZZI V7 Naked 2.085 9 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 1.996 10 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 1.903 11 HONDA CB 750 HORNET Naked 1.867 12 YAMAHA TRACER 7 Turismo 1.763 13 ROYAL ENFIELD HUNTER 350 Naked 1.760 14 YAMAHA MT-07 Naked 1.675 15 KEEWAY RKF 125 Naked 1.653 16 KAWASAKI Z 900 Naked 1.532 17 HONDA NC 750 X Enduro 1.512 18 YAMAHA MT-09 Naked 1.418 19 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 1.352 20 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.344 21 ROYAL ENFIELD SUPER METEOR 650 Custom 1.339 22 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 1.307 23 VOGE VALICO 525DSX Enduro 1.244 24 KAWASAKI Z 650 Naked 1.185 25 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 1.122 26 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 1.107 27 HONDA CB 500 X Turismo 1.103 28 BENELLI TRK 702 / TRK 702 X Enduro 1.070 29 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 984 30 BENELLI BN 125 Naked 983 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

GLI SCOOTER PIÙ VENDUTI Il mercato è trainato da loro e da gennaio ad oggi gli Honda SH non ne vogliono sapere di lasciare la parte alta della classifica: in testa il solito 125, che supera le 10.000 unità, seguito da 150 e 350. Più indietro provano a essere della partita anche Kymco Agility 125, Piaggio Liberty 125, Beverly 300 e 400, con quest'ultimo che chiude la Top10.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Sett 2023 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 10.355 2 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 9.425 3 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 8.534 4 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 7.104 5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 6.333 6 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 5.475 7 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 5.417 8 HONDA X-ADV 750 Scooter 5.109 9 HONDA FORZA 350 Scooter 4.538 10 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 4.310 11 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 4.078 12 SYM SYMPHONY 125 Scooter 3.998 13 YAMAHA TMAX Scooter 3.805 14 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 3.722 15 YAMAHA XMAX 300 Scooter 3.568 16 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 3.475 17 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 3.444 18 HONDA SH MODE 125 Scooter 3.241 19 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 1.948 20 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 1.672 21 HONDA ITALIA PCX 125 Scooter 1.652 22 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 1.634 23 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 1.624 24 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 1.400 25 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 1.392 26 HONDA FORZA 750 Scooter 1.334 27 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 1.259 28 SYM JET X 125 Scooter 1.107 29 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 1.055 30 SYM JOYRIDE 300 Scooter 1.030 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

I CICLOMOTORI PIÙ VENDUTI Il segmento continua a soffrire ma Piaggio Liberty, dal canto suo, fa il meglio che può: è ancora primo il cinquantino di Pontedera, che mette tra sé e la gamma Fantic Motor 50 il doppio delle unità vendute. Ancora cinquantini a marce al 3° posto, col Beta RR 50 Motard. Tiene il passo dei concorrenti termici l'Askoll ES1 a batterie, al 4° posto.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Sett 2023 1 PIAGGIO LIBERTY 50 Scooter 2.902 2 FANTIC MOTOR 50 CC ENDURO/MOTARD Plurimarcia 1.258 3 BETA RR 50 MOTARD Plurimarcia 949 4 ASKOLL ES1 Scooter 816 5 BETA RR 50 ENDURO Plurimarcia 617 6 SYM SYMPHONY 50 Scooter 598 7 KYMCO AGILITY 50 R16 Scooter 551 8 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 Scooter 539 9 TALARIA POWER TL 4000 STING Plurimarcia 518 10 VENT 50 Plurimarcia 400 11 APRILIA SXR 50 Scooter 359 12 YAMAHA NEO'S EV Scooter 359 13 PEUGEOT TWEET 50 Scooter 287 14 PIAGGIO ZIP 50 Scooter 251 15 VMOTO SOCO CUX Scooter 236 16 PIAGGIO PIAGGIO ONE Scooter 227 17 NIU N - SERIE Scooter 219 18 TALARIA POWER TL 3000 Plurimarcia 205 19 SYM CROX Scooter 195 20 KYMCO AGILITY 50 Scooter 158 21 YADEA T9L PLUS Scooter 156 22 VALENTI RACING SM 50 Plurimarcia 155 23 LIFAN E4 Scooter 153 24 PEUGEOT KISBEE 50 Scooter 150 25 KYMCO SUPER 8 50 Scooter 148 26 SYM SYMPHONY 50 ST Scooter 146 27 SYM MIO 50 4T Scooter 142 28 LIFAN E3 Scooter 138 29 FIVE W2 Scooter 128 30 SYM JET 4 50 Scooter 116 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

Pubblicato da Michele Perrino, 04/10/2023