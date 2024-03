Mercato moto: a febbraio si vola a +19,8%! Le moto e gli scooter più venduti

Nel mese di febbraio il mercato due ruote torna in positivo sia per scooter che per moto. La classifica con i più venduti

Ci eravamo lasciati lo scorso mese con un mercato moto sostanzialmente piatto (-1,1%) ma non senza sorprese tra le protagoniste a marce. A febbraio, invece, le vendite ritrovano ottimi numeri (+19,8%), sia nel segmento scooter che in quello delle moto. Scopriamo i dati in detttaglio e le classifiche con moto e scooter più venduti.

FEBBRAIO POSITIVO Nel mese di febbraio sono oltre 28.000 i veicoli a due ruote immessi nel mercato. Rispetto allo stesso periodo del 2023 siamo a quota +19,89%: gli scooter immatricolano 13.924 veicoli (+23,05%) ma le moto non sono da meno e crescono del 17,5% con 13.241 unità. Anche il segmento dei ciclomotori, in perdita da 3 mesi, torna al segno positivo: 1.236 veicoli e +11,96%.

BIMESTRE L'ottimo andamento del mese riporta in positivo il mercato cumulato che registra 49.494 mezzi e +9,97%. Nel primo bimestre dell'anno gli scooter sono ancora i maggiori fautori di questa crescita, con una performance dell'11,72% e 24.623 veicoli immatricolati. Anche le moto con segno più (9,02%) targano 22.624 unità mentre, seppur di poco, anche i ciclomotori fanno registrare un leggero incremento rispetto al 2023: +1,44% e 2.247 unità vendute.

ELETTRICO - Non si può dire lo stesso del mondo ''a batterie'', che resta in territorio negativo: -16,86% rispetto a febbraio 2023, anche se in ripresa – grazie agli incentivi statali – rispetto al -58,87% di gennaio. Nel secondo mese del 2024 il mercato dei veicoli a zero emissioni si assesta a 700 unità, con gli scooter che perdono un quinto dei loro volumi (-20,15%) per soli 420 mezzi su strada. Negativo è anche il cumulato del bimestre: 1.057 unità e -38,19%.

Soddisfatto della congiuntura il neopresidente dell’associazione Mariano Roman, che ha sottolineato come “Anche il superamento di quel mix tra l’effetto annuncio e il repentino esaurimento degli incentivi all’acquisto per veicoli con motore endotermico dello scorso mese abbia portato il mercato a crescere nuovamente in modo strutturale ed organico. Se confrontato poi con un febbraio 2023 già positivo, questi dati – ha aggiunto Roman – rappresentano un risultato molto significativo e ci dicono ancora una volta di come le due ruote a motore, per passione e per mobilità, abbiano assunto un ruolo di assoluta rilevanza. Anche per questo auspichiamo di incontrare presto il Governo per confrontarci su alcune istanze e misure, che permetterebbero strategicamente di rafforzare un comparto trainante”.

LE MOTO PIÙ VENDUTE Il bimestre non cambia le carte in tavola. Benelli TRK 502 è uscita dai radar – dalla Cina vi abbiamo mostrato come cambia il nuovo model year 2024 – ma sembra un passaggio di consegne. Sì perché in vetta alla classifica c'è un'altra moto di Pesaro da due mesi a questa parte e si tratta ovviamente della TRK 702. Al 2° posto Africa Twin che sorpassa il GS 1300, sul 3° gradino del podio.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Feb 2024 1 BENELLI TRK 702 / TRK 702 X Enduro 1.016 2 HONDA AFRICA TWIN Enduro 898 3 BMW R 1300 GS Enduro 823 4 YAMAHA TRACER 9 Turismo 521 5 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 444 6 HONDA XL 750 TRANSALP Enduro 418 7 YAMAHA TENERE 700 Enduro 406 8 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 355 9 VOGE VALICO 525DSX Enduro 346 10 YAMAHA MT-07 Naked 344 11 YAMAHA TRACER 7 Turismo 340 12 MOTO GUZZI V7 Naked 325 13 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 275 14 KAWASAKI Z 900 Naked 275 15 KEEWAY RKF 125 Naked 206 16 HONDA CB 750 HORNET Naked 199 17 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 197 18 VOGE BRIVIDO 125R Naked 197 19 ROYAL ENFIELD HUNTER 350 Naked 196 20 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 188 21 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 185 22 HONDA NC 750 X Enduro 184 23 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 182 24 ROYAL ENFIELD SUPER METEOR 650 Custom 171 25 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 170 26 CFMOTO 800MT Enduro 167 27 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 161 28 HONDA CB 500 X Turismo 160 29 KTM 300 EXC Enduro 152 30 SUZUKI V-STROM 800SE Enduro 150 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

GLI SCOOTER PIÙ VENDUTI Servirà una vera e propria bomba per cambiare le carte nel comparto scooter, dove Honda non accenna a muoversi di un soffio, monopolizzando il podio. È la famiglia SH a fare uno sport diverso, col 125, re acclamato dalla folla, a dominare il mercato dei due ruote automatici, mentre 150 e 350 difendono l'avamposto. Per trovare qualcosa che non sia della Casa di Tokio dobbiamo scendere al 5° posto – al 4° c'è ancora X-ADV – col solito Kymco Agility 125 R16.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Feb 2024 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 2.922 2 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 2.039 3 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 1.958 4 HONDA X-ADV 750 Scooter 1.287 5 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 1.096 6 YAMAHA XMAX 300 Scooter 845 7 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 842 8 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 838 9 YAMAHA TMAX Scooter 654 10 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 625 11 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 574 12 SYM SYMPHONY 125 Scooter 501 13 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 499 14 HONDA FORZA 350 Scooter 495 15 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 449 16 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 446 17 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 424 18 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 419 19 HONDA SH MODE 125 Scooter 343 20 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 293 21 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 291 22 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 257 23 HONDA FORZA 750 Scooter 225 24 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 224 25 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 224 26 SYM JOYRIDE 300 Scooter 200 27 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 191 28 PEUGEOT TWEET 200 Scooter 152 29 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 145 30 KYMCO AGILITY 300I R16 Scooter 143 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

Pubblicato da Michele Perrino, 04/03/2024