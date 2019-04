Autore:

Davide Fenuta

MARCH MADNESS L’aria di primavera fa bene al mercato delle due ruote. Con un totale di 25.083 veicoli venduti, marzo 2019 stampa un bel +27,1% sulle vendite rispetto all’anno scorso e conferma i risultati positivi ottenuti nel primo bimestre del 2019.

TRIMESTRALI L’analisi di Confindustria ANCMA parla chiaro. Il settore delle due ruote mostra numeri in controtendenza rispetto al panorama dell’automotive: 58.554 veicoli venduti nel primo trimestre, una crescita del 17,2% rispetto al primo trimestre del 2018. Trainano il settore scooter e moto di cilindrata superiore ai 50 cc: +29,8% per gli scooter e +24,5% per le moto, mentre si confermano leggermente in calo i veicoli 50 cc che totalizzano 1.413 unità vendute, pari al -4,7% rispetto allo scorso anno.

LA MOTO È GIOVANE Un momento importante per il settore delle due ruote quindi, come affermato dal presidente di ANCMA Andrea Dell’Orto, che nel descrivere i dati ha sottolineato l’importanza degli investimenti pubblici e privati per rafforzare il graduale processo di “svecchiamento” del parco circolante e, dall’altra parte, il progressivo avvicinamento anche dei più giovani (tra i 16 e i 18 anni) verso le patenti A. D'ora in avanti la sfida, secondo Dell’Orto, sarà quella di diffondere nelle strade veicoli sempre più aggiornati, sicuri e con emissioni contenute.

SCOOTER Osservando i dati specifici, quello che salta subito all’occhio è il risultato importante ottenuto dagli scooter. Un incremento sbalordativo del 47% per gli scooter da 300 cc a 500 cc e del 17,2% per i 125 cc. Stabili, invece, i risultati per le cilindrate tra i 150 e i 200 cc.

MOTO Per quanto riguarda le moto, risultati tutti positivi. In cima alle preferenze troviamo i modelli superiori ai 1.000 cc, con un incremento del 6,5% e 7.598 unità vendute. Un buon risultato ottengono anche le medie cilindrate – da 650 cc a 750 cc – che segnano un incremento del 13,6%. +14,5% anche per le cilindrate tra 600 cc e 300 cc, unica nota negativa la flessione di 150cc e 250cc, che con 669 vendite ottengono un risultato pari al -17,8%.