RIPARTIRE, MA CON CALMA Abbiamo tutti voglia di ripartire quanto prima, non c’è dubbio, e di tirar fuori la moto o lo scooter dal box o dal parcheggio in cui sono confinati da settimane. Non sappiamo ancora quando sarà possibile farlo, ma per allora è bene farsi trovare pronti: Magigas ha approntato un additivo per carburante chiamato Twister EVO 2, specifico per due ruote con motori a 2 o 4 tempi.

A COSA SERVE L’additivo Twister EVO 2 evita tutti quei problemi che possono insorgere nelle partenze a freddo, soprattutto dopo fermi prolungati (come quelli resi obbligatori in questo periodo). Utilizzato regolarmente, inoltre, aiuta a rimuovere - sciogliendoli - i residui che si formano nel sistema di iniezione, evitando il formarsi di incrostazioni o possibili corrosioni alle parti del motore coinvolte nella combustione.

COME FUNZIONA L’additivo aumenta il numero di ottani del carburante, rendendo più facili gli avviamenti a freddo, evitando perdite di pressione nel motore anche dopo lunghi periodi di utilizzo ai più alti regimi di rotazione. Al tempo stesso, Twister EVO 2 contribuisce a ridurre la temperatura all’interno della camera di combustione: in questo modo si ottengono prestazioni più elevate e accelerazioni più rapide, garantendo al tempo stesso un’adeguata lubrificazione del motore. Gli additivi presenti in Twister EVO 2 permettono di resistere a carichi elevati, che normalmente si registrano nelle sedi valvole e nelle altre zone della camera di scoppio soggette a sollecitazioni. Da ultimo, l’additivo abbatte l’opacità dei gas di scarico.

COME SI USA Twister EVO 2 può essere miscelato fino al 5-6% senza nessuna modifica in funzione delle prestazioni che si vogliono ottenere. Oltre il 6% si consiglia un aumento della portata della benzina e un adeguamento dell’anticipo dell’accensione. Una confezione da mezzo litro di Twister EVO 2, in vendita al prezzo consigliato di 24,90 euro, può trattare dai 10 ai 20 litri di carburante.