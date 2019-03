Autore:

La Redazione

ANCORA INSIEME Rinnovata per il 2019 la collaborazione tra MAGIGAS Extreme Competition e Faggioli Racing Team, con il fiorentino Simone Faggioli, tra i più grandi specialista mondiali della categoria salita nonché pilota in attività più titolato, che sarà ancora la punta nonché team principal della squadra.

SUCCESSI PRESTIGIOSI La collaborazione tra MAGIGAS e il team del quaran'tenne toscano è iniziata lo scorso anno, producendo successi in Italia e in Europa, che si è concluso con il secondo posto assoluto nel Campionato Velocità Montagna e l'affermazione alla Montée des Legèndes 2018 in Francia, evento al quale hanno partecipato anche campioni di altre categorie, come il rallista Sebastien Loeb, il vincitore della 24 ore di Le Mans Romain Dumas e il pilota della Haas F1 Team, Romain Grosjean.

NORMA E OSELLA La collaborazione tecnica con MAGIGAS non riguarderà solamente Faggioli, ma tutto il suo team impegnato nell'Europeo Montagna della FIA e nel Campionato Italiano Velocità Montagna con Fabien Bouduban e Alberto Dall'Oglio al volante di prototipi Norma, come Faggioli, mentre Diego Degasperi e Marco Capucci guideranno le Osella. Di seguito il calendario del Campionato Europeo FIA "Hill Climb" 2019.

2019 FIA European Hill Climb Championship