Liberty Rider: l'app intelligente che contatta i soccorsi in caso d'incidente

L'applicazione gratuita per IOS e Android è pensata per i motociclisti e sfrutta GPS e cellulare per contattare i soccorritori

Liberty Rider è una applicazione per smartphone in grado di rilevare un incidente motociclistico e far partire autonomamente una chiamata di emergenza ai soccorsi. Il motociclista è più esposto a rischi rispetto a un automobilista o al traffico commerciale (qui il nostro approfondimento). Per questo motivo Liberty Rider si è impegnata negli ultimi cinque anni per lo sviluppo di una tecnologia che potesse migliorare la sicurezza degli amanti delle due ruote. A livello europeo le moto rappresentano infatti complessivamente il 2% del traffico ma, mediamente, ogni anno pesano sul computo delle vittime della strada per il 20%.

Il logo dell'app Liberty Rider

SENSORI HI-TECH Secondo i dati raccolti da Liberty Rider, inoltre, due terzi degli incidenti in moto con conseguenze serie avvengono su strade isolate, dove i soccorsi impiegano più tempo ad arrivare. Ciò rende di fatto la tempestività d’intervento davvero fondamentale. L’applicazione Liberty Rider interviene proprio in queste fasi cruciali. Grazie alla sensoristica dello smartphone e ai dati GPS registrati è in grado di rilevare un possibile incidente e allertare i soccorsi tramite una chiamata automatica. La gestione di questa chiamata è in capo a una struttura dedicata creata dal Gruppo assicurativo francese IMA (Inter Mutuelles Assistance).

L'app Liberty Rider aiuta i motociclisti in caso d'incidente

NON TI PERDE DI VISTA Il centro assistenza di IMA Italia Assistance chiamerà tre volte sul cellulare che ha rilevato la caduta, avendo così la possibilità di verificare cosa sia successo e se sia necessario organizzare un intervento di soccorso. In caso di mancata risposta i soccorsi partiranno automaticamente e in pochi minuti dalla prima chiamata. Se abilitata, una funzione specifica manda a un numero prestabilito un SMS all’inizio e alla fine del giro in moto. Addirittura, è possibile attivare il monitoraggio in tempo reale della posizione, da condividere per rassicurare chi rimane a casa. L’applicazione dà, infine, la possibilità di condividere fra gli utenti registrati i percorsi più belli creando così una vera e propria community di motociclisti e per i motociclisti.

Liberty Rider: in Italia l'app che rileva incidenti e chiama i soccorsi

DOWNLOAD GRATUITO Liberty Rider è gratuita e disponibile sia per Android sia per Apple sui rispettivi marketplace. Per attivare la funzionalità di E-Call è previsto un piano proprietario da 3,99 euro/mese, ma tramite il partner prioritario di Liberty Rider sul mercato italiano, IMA Italia Assistance, il costo dell’abbonamento di Emergency call è incluso nell’offerta di assistenza al veicolo. IMA Italia renderà inoltre disponibile entro fine settembre 2022, sul suo sito e-commerce Imaway, un prodotto di Assistenza Moto di alto livello che include nell’offerta la possibilità di scaricare tutte le funzionalità dell’applicazione Liberty Rider.