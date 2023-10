Bologna "invasa" dalle donne di Harley-Davidson per beneficienza

Borchie, pelle, “metallo pesante”, l’Harleysta ha l’aria del duro nell’immaginario collettivo (e proprio così mi sentivo in sella alla Low Rider ST), ma – come diceva Ligabue nella sua canzone – i duri hanno due cuori, e quello delle 800 Ladies of Harley è grande così. Lo scorso week-end Bologna è stata invasa da oltre 800 biker provenienti da tutta Italia e non solo per il 3° Ladies National Run, l'evento nazionale ideato e dedicato alle intraprendenti donne di Harley-Davidson (LOH)e occasione per raccogliere fondi per la Fondazione Umberto Veronesi.

Oltre 800 donne, 350 moto e un sacco di passione

AUGURI HOG! Una comunità di donne motocicliste, supportata dall’ Harley Owners Group® (H.O.G.) che quest’anno ha compiuto 40 anni. L’evento è stato un vero e proprio successo e a certificarlo, oltre alla presenza di alcuni Chapter d’oltralpe, sono i numeri raddoppiati rispetto alla precedente edizione. Se sul Lago di Iseo lo scorso anno si erano radunati oltre 400 hogger, quest’anno la quota di partecipanti è praticamente raddoppiata.

CONDIVISIONE E PREVENZIONE Le 800 partecipanti si sono avvicinate a Bologna, con meeting intermedi on the road che hanno permesso la formazione di gruppi di avvicinamento da nord e da sud Italia. Dopo la serata festosa del sabato, la domenica ha visto Bologna invasa dalla parata di 350 motociclette che hanno trasformato il centro della città emiliana in un fiume di passione e motori. L’evento non celebra solamente le donne riders, ma è stato l’occasione per raccogliere fondi per la Fondazione Umberto Veronesi. Infatti l'intero ricavato della vendita della maglietta ufficiale prodotta per l’evento è stato devoluto a sostegno della ricerca scientifica sui tumori tipicamente femminili, promossa da Fondazione Veronesi. Harley-Davidson è orgogliosa di aver supportato le LOH in questo evento pensato dalle donne per le donne. Insieme condividendo la stessa passione e il medesimo entusiasmo con “Una mano sul cuore una sull’acceleratore!” come recita il motto che esprime appieno l’iniziativa.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 17/10/2023