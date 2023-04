Le nuove Harley-Davidson CVO Road Glide e Street Glide 2023 svelate nel video

I nuovi modelli di Harley-Davidson CVO Road Glide e CVO Street Glide 2023 per la prima volta in video: ecco quando saranno svelate

Prima le immagini dallo stabilimento Harley-Davidson, ora un video teaser ufficiale. Le nuove CVO Road Glide e CVO Street Glide 2023 sono in arrivo, con tante novità fuori e dentro. Scopriamo come cambiano nel filmato e per quando è stata fissata la presentazione ufficiale.

GRANDI NOVITÀ Il video conferma l'arrivo del nuovo motore Milwaukee-Eight 121, ma anche di forcella a steli rovesciati e – guardando alle foto spia di un mese fa – pinze freno Brembo ad attacco radiale. Si notano anche le differenti carene, che ora integrano gli indicatori di direzione, ma le novità sono certamente molte altre dal momento che Harley-Davidson parla delle CVO 2023 come di moto All-New (completamente nuove).

UN'ANTICIPAZIONE Il video in oggetto serve solo a scaldare gli animi perché sarà la presentazione vera e propria a svelare tutti i dettagli delle nuove Harley-Davidson CVO Road Glide e CVO Street Glide 2023: l'appuntamento è per il 7 giugno prossimo.

Pubblicato da Michele Perrino, 28/04/2023