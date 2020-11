Ogni casa motociclistica ha una famiglia di modelli che, più di altri, crea un’identità talmente forte da diventare un vero e proprio “marchio nel marchio”. Nel caso di KTM, l’esempio più lampante è quello delle Duke, la famiglia di naked Made in Mattighofen che ora è composta da svariate cilindrate: dalla piccola 125 alla maxi 1290 Super Duke R, passando per le medie 790 e 890 Duke R fino alla porta d’accesso alle “moto grandi”, la 390 Duke.

ROUND 2 La famiglia Duke come la conosciamo noi adesso è iniziata nel 2011, quando è arrivata sul mercato la prima 125, che ha letteralmente rivoluzionato il segmento. Con il suo arrivo, KTM ha cercato in Italia un ambassador e, per farlo, ha dato vita a un concorso (vinto da Mathias Cantarini, ndr) quando – ancora – i social network non erano al livello attuale. Ora che Facebook, Instagram e i social hanno monopolizzato la comunicazione moderna, KTM è tornata per cercare un nuovo ambasciatore.

COME FUNZIONA KTM è alla ricerca di un tipo di motociclista ben specifico per una Duke, che è quasi vista come “uno stile di vita”. Ecco quindi che la casa cerca un Ultimate Duke Rider, ovvero un possessore di qualsiasi Duke (dalla 125 fino alla 1290) in qualsiasi paese del Mondo. Se pensate di avere quello che vi serve, allora non vi resta che aprire i vostri social e postare foto/video con la caption “I’m the #UltimateDukeRider because…” (tradotto: “Sono un #ultimatedukerider perché…”). Non è una guerra ai like: sarà incoronato “Ultimate Duke Rider” chi saprà esprimere al meglio l'essenza di vivere una Duke. Il vincitore riceverà anche:

Abbigliamento KTM PowerWear esclusivo

Un articolo dedicato su ktm.com nel quale raccontare la propria storia

Una visita privata al quartier generale KTM, voli e pernottamento inclusi

Una MotoGP VIP Experience al Red Bull Ring di Spielberg

Un tour del KTM Motohall

Un trackday KTM con alcune leggende delle corse

Per partecipare, basta cliccare qui e compilare il form dedicato.