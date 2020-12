Siamo a dicembre e già è tempo per i regali di Natale che, ogni anno, impegnano gli italiani nella ricerca del prodotto perfetto da portare sotto l'albero di amici, familiari e colleghi. Se siete a corto di idee e avete dimenticato nella tasca del giubbotto una cifra che si aggira sui 75.000 euro, allora sappiamo cosa consigliarvi: una vera Superbike.

PEZZO DA COLLEZIONE Si tratta della Kawasaki Ninja ZX-10RR del Team Puccetti utilizzata da Toprak Razgatlioglu nel 2019, ultima annata con la moto di Akashi prima di passare in sella alla Yamaha R1. La moto in vendita è proprio quella utilizzata per il round di Magny-Cours, ultima tappa europea di quel calendario, in cui il pilota classe 1996 ha centrato la prima vittoria in SBK in Gara 1 partendo dalla pole position. Oltre a quel successo, il giovane Toprak ha anche totalizzato altri 11 podi nell'arco di tutto il 2019, diventando il miglior pilota di un team indipendente concludendo 4° assoluto. La peculiarità di questa moto è che, oltre a specifiche WSBK, presenta un motore con 0 km all'attivo, il che giustifica - parzialmente - l'elevato cartellino della Ninja #54.

NO PERDITEMPO Se siete dei collezionisti o seriamente interessati all'acquisto di questo pezzo da collezione, non vi resta altro che inoltrare la vostra richiesta alla casella mail di Manuel Puccetti (manuel@puccettiracing.it), team manager dell'omonimo team di WSBK. Magari, se fate presente che è un modello vecchio di Ninja e che ora c'è quella nuova Euro5, il prezzo potrebbe scendere: tentar non nuoce!