Meet n' Greet 2025: Kawasaki ti offre un caffè!

Un caffè offerto da Kawasaki, per poi proseguire in moto lungo il proprio percorso. Meet n' Greet nasce come evento di aggregazione e, dopo le prime due edizioni a Bobbio e sul Passo della Raticosa, è pronto per una nuova location: scopriamo dove e quando si tiene la festa Kawasaki, qual è il programma e gli ospiti coinvolti.

Kawasaki Meet n' Greet 2025: luogo, programma e ospiti

Ovviamente Meet n' Greet è molto più che un'occasione per prendere un caffè, infatti nella nuova location antistante il Birrificio di Pedavena (BL), il più grande d'Italia, il 28 giugno si terranno tante attività collaterali. Test ride col Kawasaki Demo Tour, gymkana con le Elektrode 20 – contro se stessi e il cronometro – ma anche slowtest, una prova di guida e agilità dove vince chi è... più lento e anche attività con ospiti famosi. Dal Monta e Sgomma con Davide Soreca, pilota ufficiale del mondiale Enduro, che dovrà smontare e rimontare lo pneumatico della sua KX, oppure K-Biglie, una sfida a biglie con il campione della Superbike Axel Bassani, su un circuito del Mugello in miniatura. Ovviamente non mancheranno i momenti con interviste, ospiti sul palco e molto altro. Per i riders Kawasaki ci sarà anche il parcheggio dedicato. Per maggiori informazioni su Meet n' Greet 2025 potete visitare il sito di Kawasaki, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 28/05/2025