Kawasaki Dirt Arena Spring Party: vieni a girare in pista (l'ingresso è gratuito)!

Kawasaki annuncia l'inaugurazione ufficiale della rinnovata Kawasaki Dirt Arena di Montagnana (PD) per ''Kawasaki Dirt Arena Spring Party'', evento dedicato all'offroad che si terrà l'11 maggio 2025: noleggio moto, turni in pista con la propria – con Kawa giri gratis! – e demo ride. Scopriamo le moto in prova e i prezzi dell'iniziativa.

Kawasaki Dirt Arena Spring Party: le moto, il noleggio, i prezzi

Kawasaki Dirt Arena

A disposizione per i demo ride le moto della gamma Kawasaki 2025 con KX250, KX450, KX250X e KX450X. Alla Dirt Arena sarà anche disponibile il servizio di noleggio di tutte le Kawasaki KX: KX65, KX85, KX250, KX450, KX250X, KX300X, KX450X (l'ingresso in pista sarà gratuito per coloro

che usufruiranno del servizio di noleggio). Per informazioni dettagliate e prenotazioni relative al noleggio: tel 347 3498373 o il sito web MX Montagnana - Kawasaki Dirt Arena.

Tariffe noleggio Modello 1 ora 2 ore 3 ore 4 ore KX250 40 euro 70 euro 100 euro 120 euro KX450 40 euro 70 euro 100 euro 120 euro KX250X 40 euro 70 euro 100 euro 120 euro KX300X 40 euro 70 euro 100 euro 120 euro KX450X 40 euro 70 euro 100 euro 120 euro KX65 30 euro 50 euro - - KX85 30 euro 50 euro - -

Per i possessori di moto Kawasaki l'ingresso in pista è gratuito, mentre per bambini – con moto da 65 e 85 cc – e donne, il prezzo è di 10 euro. Per i possessori di moto di altre marche ingresso al prezzo scontato di 20 euro. L'appuntamento quindi è per domenica 11 maggio alla Kawasaki Dirt Arena di Montagnana (PD).

Pubblicato da Michele Perrino, 09/05/2025