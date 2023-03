Kawasaki Demo Ride Tour 2023: vieni a provare le verdone (anche in coppia)

L'ultima grande novità targata Kawasaki è la nuova ZX-4R. Lei non è ancora arrivata nei concessionari ma, per provare su strada il resto della gamma 2023 delle moto di Akashi, c'è il Demo Ride Tour. Scopriamo le prossime tappe e cosa serve per partecipare.

COSA PORTARE Per salire in sella alle Kawasaki ed effettuare il test ride sono obbligatori la patente di guida in corso di validità e l'abbigliamento tecnico. Al Demo Ride Tour via libera anche ai passeggeri, purché dotati dell’abbigliamento apposito. Di seguito trovate tutti gli appuntamenti a calendario ma, essendo questo in continuo aggiornamento, le date potrebbero subire variazioni all’ultimo momento. È pertanto consigliato consultare regolarmente il sito www.kawasaki.it e la sezione eventi di Facebook.

Kawasaki Demo Ride Tour 2023: i prossimi appuntamenti

VEDI ANCHE

Marzo

18 Marzo - Casoria (NA) presso Pizzo Motors Srl di Ciro Pizzo, Via Circumvallazione Esterna 42, Casoria 80026, Campania. Per info 0812599709.

presso Pizzo Motors Srl di Ciro Pizzo, Via Circumvallazione Esterna 42, Casoria 80026, Campania. Per info 0812599709. 18 Marzo - Como presso Bike House Como S.r.l. Viale Giacomo Leopardi, 32 Grandate (CO) 22070, Lombardia. Per info 031.311.61.00.

presso Bike House Como S.r.l. Viale Giacomo Leopardi, 32 Grandate (CO) 22070, Lombardia. Per info 031.311.61.00. 19 Marzo - Salerno presso Tortora Moto srl, Via Roberto Wenner 31/33, Salerno 84131, Campania. Per info 089792511.

presso Tortora Moto srl, Via Roberto Wenner 31/33, Salerno 84131, Campania. Per info 089792511. 25- 26 Marzo - Chieti presso Gostmoto, Via Riccio, snc, 66100 Chieti CH, Chieti 66100, Abruzzo. Per info 0871-574368.

presso Gostmoto, Via Riccio, snc, 66100 Chieti CH, Chieti 66100, Abruzzo. Per info 0871-574368. 25- 26 Marzo - Mozzate (CO) presso Meca Motor, Via Varese 22, Mozzate 22076, Lombardia. Per info 0331830397.

Aprile

1- 2 Aprile - Verona presso Motolandia, via Roveggia 79/A - Verona. Per info 045 8600631.

presso Motolandia, via Roveggia 79/A - Verona. Per info 045 8600631. 1- 2 Aprile - Jesi (AN) presso Bottega della moto, Via Ancona, 41 Jesi 60035, Marche. Per info 0731 619122.

presso Bottega della moto, Via Ancona, 41 Jesi 60035, Marche. Per info 0731 619122. 15- 16 Aprile - Rimini presso Ugolini Motorciclo, Via Pietrarubbia 5, Rimini 47900, Emilia-Romagna. Per info 0541.728285.

presso Ugolini Motorciclo, Via Pietrarubbia 5, Rimini 47900, Emilia-Romagna. Per info 0541.728285. 15- 16 Aprile - Brescia presso Fraccaro, Via Diaz, 34 Brescia 25124, Lombardia. Per info 030 3456108.

presso Fraccaro, Via Diaz, 34 Brescia 25124, Lombardia. Per info 030 3456108. 22 Aprile - Genova presso PermotoRace, Via San Quirico 115, Genova 16163, Liguria. Per info 010716183.

presso PermotoRace, Via San Quirico 115, Genova 16163, Liguria. Per info 010716183. 22- 23 Aprile - Monza presso K-Monza, Via Salvo D'Acquisto, 13, 20863 Concorezzo (MB), Lombardia. Per info 0395783816.

presso K-Monza, Via Salvo D'Acquisto, 13, 20863 Concorezzo (MB), Lombardia. Per info 0395783816. 29- 30 Aprile - Cecina (LI) presso Bientinesi, Via Aurelia sud 56, Cecina 57122, Toscana. Per info 0586 684575.

presso Bientinesi, Via Aurelia sud 56, Cecina 57122, Toscana. Per info 0586 684575. 29- 30 Aprile - Facca di Cittadella (PD) presso Mozzo Moto, Via Santa Maria, 81 Facca di Cittadella 35013, Veneto. Per info 049-59.74.555.

Maggio

6- 7 Maggio - Firenze presso Fani Motors Srl, Via Empoli, 31, Firenze 50142, Toscana. Per info 055 715661.

presso Fani Motors Srl, Via Empoli, 31, Firenze 50142, Toscana. Per info 055 715661. 13- 14 Maggio - Massarosa (LU) presso Sun Car SpA,Via Sarzanese Nord 6648, Toscana. Per info 0584 997197.

Pubblicato da Michele Perrino, 16/03/2023