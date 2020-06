TUTTO PRONTO Per il 2020 è stata confermata la quinta edizione dei Days of Joy, una full immersion nel mondo Scrambler tra guida su strada e fuoristrada, ma tanto altro come corsi di cucina, attività all’aria aperta e puro relax. Un insieme di attività eterogenee che creano il punto di forza dei Days of Joy, dove guida e divertimento si mescolano in un ottimo clima di convivialità. Tra le varie attività collaterali ci sono il BBQ all’aperto in stile americano, chill area con musica, sdraio e ombrelloni, biliardino, l’immancabile Cooking Class tra pentole e fornelli per seguire un’autentica lezione di cucina con un famoso chef. E ovviamente, l’opportunità di provare l’intera gamma Scrambler di Ducati.

SCRAMBLER EXPERIENCE Il 2020 inizia con la Scrambler Experience in Toscana, prevista nei weekend del 4-5 e 11-12 luglio: un evento ideale per chi vuole passare due giorni di guida on e off road in mezzo alle colline senesi, con oltre 200 km il primo giorno e più di 150 km il secondo lungo la strada dell’Eroica. Non mancano il buon cibo e l’atmosfera rilassata, in pieno stile Land of Joy.

SCRAMBLER RIDING SCHOOL Il 6 settembre invece è tempo per la Scrambler Riding School a Vairano, a due passi da Milano. Divertimento e didattica si fondono nei corsi di guida della Land of Joy con la Flat Track School, per imparare a derapare su ovali sterrati in sicurezza, la Scuola Off Road in sella alla Desert Sled e la Scrambler Basic Riding School dedicata a chi vuole muovere i primi passi in moto e in totale sicurezza. Tutte le attività saranno regolamentate da precisi protocolli di sicurezza, rispettando le normative igienico-sanitarie necessarie per rendere gli eventi sicuri sotto ogni profilo.