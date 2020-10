CATALOGO DI ACCESSORI Per arricchire ulteriormente Diavel 1260, Ducati ha pensato agli accessori del Catalogo Performance. La muscle cruiser con il motore Testastretta DVT 1262 da 159 CV potrà attingere a parti speciali per il motore, la ciclistica e anche l'estetica.



PERFORMANCE, COMFORT ED ESTETICA Tra gli accessori proposti, ecco lo scarico completo, studiato per esaltare le elevate doti di coppia e potenza di Diavel 1260, i cerchi in alluminio forgiato, la sella comfort dall’altezza maggiorata rispetto alla versione di serie, oltre a una gamma di dettagli realizzati in alluminio dal pieno che contribuiscono ad aumentare sia la funzionalità che lo stile della Diavel. Tutti gli accessori sono disponibili e acquistabili sul sito Ducati nella sezione dedicata e in tutti i concessionari della rete Ducati.

SCARICO COMPLETO Il gruppo di scarico completo è studiato per esaltare le già elevate doti di coppia e potenza del Diavel 1260, con una particolare cura nell’accentuazione dell'estetica della muscle-cruiser. Il gruppo di scarico è realizzato in acciaio, sinonimo di robustezza, mentre i fondelli sono in lega di alluminio ricavati dal pieno. Installando il gruppo completo di scarico si ottiene un miglioramento sia di coppia che di potenza su tutto l'arco di utilizzo del motore così da migliorare ulteriormente le performance della moto. L'estetica del Diavel si trasforma con il montaggio del gruppo di scarico grazie alle uscite su entrambi i lati ed al fondello di scarico in alluminio sapientemente lavorato.

PARAFANGHI IN CARBONIO Dettagli in fibra di carbonio di derivazione racing per parafango anteriore e posteriore, che conferiscono leggerezza e un tocco di classe in più all'estetica, oltre a fornire un’ottima protezione alla Diavel.





COVER SERBATOI FRENO E FRIZIONE Il design Ducati si unisce all'esperienza di Rizoma per dare vita a un dettaglio unico, realizzato in alluminio con anodizzazione di alta qualità, per mantenere l'aspetto originale nel tempo. Le linee decise di questo accessorio arricchiscono ed esaltano il look muscoloso della Diavel.



COVER PIGNONE IN ALLUMINIO Un prezioso accessorio dalla pregiata lavorazione e dall'anodizzazione di alta qualità, studiata per mantenere l'aspetto originale nel tempo e offrire un'ottima protezione. Le linee decise e il gioco di chiaro-scuro di questo accessorio donano al look muscoloso del Diavel un tocco di stile in più.





TAPPO SERBATOIO IN ALLUMINIO Realizzato in alluminio dal pieno, il tappo serbatoio mantiene l'aspetto originale nel tempo grazie all'anodizzazione di alta qualità studiata da Ducati, sempre in collaborazione con Rizoma. Il tappo serbatoio è dotato di sistema anti-manomissione per garantire il massimo della sicurezza. L'apposita chiave fornita a corredo, che riproduce lo scudetto Ducati, rende il design di questo accessorio ancora più unico e il rifornimento molto più rapido.



COVER FRIZIONE IN ALLUMINIO Questo accessorio è studiato per offrire un'ottima protezione in caso di scivolata. L'anodizzazione di altissima qualità garantisce un'elevata resistenza e mantiene l'aspetto originale nel tempo. Il design esclusivo esalta l'estetica della moto, donandole un look ancora più inconfondibile.





TAPPI TELAIO IN ALLUMINIO L'inconfondibile design Ducati si unisce all'esperienza di Rizoma per dare vita a un accessorio, 100% made in Italy, che arricchisce il telaio a traliccio, diventandone elemento distintivo. L'anodizzazione di alta qualità e la minuziosa lavorazione mantengono l'aspetto originale nel tempo e impreziosiscono lo stile della Diavel.



SPECCHI RETROVISORI IN ALLUMINIO Realizzati con lavorazione 3D, gli specchietti retrovisori garantiscono massima stabilità, grazie alla linea aerodinamica. Gli specchi retrovisori possiedono un design accattivante che contribuisce a migliorare l'estetica della moto. Anche loro sono prodotti in collaborazione con Rizoma.





CERCHI IN ALLUMINIO FORGIATO Design ultramoderno e rifiniture di livello. Il processo di forgiatura dona leggerezza ed agilità a forme scultoree e muscolari. Misure standard: 3.50''x17''/8.00''x17.



SELLA COMFORT L'altezza della seduta, maggiorata rispetto alla versione di serie, unita alla realizzazione in schiumati più compatti e al rivestimento in tessuto tecnico, offre il massimo sostegno e minimizza l'affaticamento del pilota, migliorando sensibilmente il comfort e la posizione di guida. L'accessorio perfetto per affrontare lunghe tratte senza affaticarsi.