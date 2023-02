Sulla Ducati DesertX arriva il sistema di navigazione Turn by Turn. Il prezzo

La DesertX è la prima moto della gamma Ducati a beneficiare del sistema di navigazione Turn by Turn, che arriverà anche sul Diavel V4 e poi su altri modelli. Scopriamo come funziona, come si installa e quanto costa.

COSA SERVE Tanto per cominciare vale la pena ricordare che la Ducati DesertX è disponibile, oltre che nella colorazione bianca – per intenderci quella che avete visto nella nostra comparativa enduro stradali – anche nella nuova livrea RR22 – da 17.490 euro – ispirata ad Audi RS Q e-tron. Ma la grande novità, come accennavo poco sopra, non sta nel nuovo look dark, bensì nell'arrivo – per la prima volta su una Ducati – del sistema di navigazione Turn by Turn. Perché la DesertX possa fornire indicazioni di svolta, mostrare notifiche relative a telefonate, messaggi/email ricevuti, nonché permettere l'ascolto della musica presente sullo smartphone, serve però Ducati Multimedia System.

Il sistema di navigazione Turn by Turn arriva per la prima volta su una Ducati DesertX

COME FUNZIONA Ducati Multimedia System altro non è che un accessorio Ducati Performance. Il sistema può essere acquistato contestualmente alla moto, ma anche in una fase successiva, e sfrutta la strumentazione TFT della moto per visualizzare le indicazioni del percorso calcolato dalla Ducati Link App. Il Multimedia System si appoggia alla connessione Bluetooth fra smartphone – che siano iOS oppure Android – moto e auricolari sui caschi di pilota e passeggero.

VEDI ANCHE

LE INFO Il sistema mostra, insieme all’indicazione della svolta in avvicinamento, anche quella successiva, così da dare modo al pilota di prepararsi con largo anticipo. È inoltre possibile visualizzare i limiti di velocità del tratto che si affronta e ricevere indicazioni solo visive oppure visive e auditive, se il collegamento con l’auricolare del pilota è attivo. Ducati Multimedia System permette anche di registrare il percorso, i dati di velocità, l'angolo di piega, e le foto scattate durante il viaggio, così da avere un completo itinerario da poter condividere.

Il Ducati Multimedia System

IL PREZZO Ducati non ha comunicato ufficialmente il prezzo per il sistema di navigazione, ma dal catalogo accessori Ducati Performance possiamo vedere che il prezzo per il Multimedia System è di 271,52 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 02/02/2023