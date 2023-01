Ducati mitiche, la moto di Guy Martin e una vecchia MotoGP. L'asta da sogno

Tutte le storiche Ducati che hanno fatto la storia della superbike, ma anche la Suzuki GSX-R 1000 con cui Guy Martin ha corso il TT, per non parlare della CRT ex MotoGP di ''Texas Tornado'' Colin Edwards. Queste e molte altre moto vanno all'asta in occasione del London Motorcycle Show Sale, il prossimo 18 febbraio.

PREZIOSE Tra le 102 moto all'asta ne spiccano alcune davvero interessanti. Tante sono le Ducati, ma tra queste una di quelle più preziose è certamente la 851S Tricolore del 1988. La moto fu data a Ron Haslam nel 1990, allora pilota Cagiva, ed è rimasta immacolata. Il prezzo stimato è di 40-50.000 sterline. Anche la 888 Corse del 1994 – nella foto di apertura – è un altro pezzo forte Ducati presente in questa asta: è uno dei 26 esemplari prodotti della moto da corsa e anche il suo valore è stimato in 40-50.000 sterline.

La Ducati 851S Tricolore di Ron Haslam

SUPERBIKE Il successo spianato da 851 e 888 nel mondiale superbike ha portato poi alla 916, amatissima ancora oggi dal pubblico. Della Ducati firmata da Massimo Tamburini vale la pena chiamare in causa la 916 Senna del 1995, con sole 519 miglia: per la versione speciale dedicata al compianto pilota di F1 si stima un prezzo tra 35 e 40.000 sterline.

Ducati 916 Senna

FOGGY REPLICA Due anni più giovane la 916 SPS ''homologation special'': questa moto del 1997, costruita in soli 404 esemplari, è valutata 25-30.000 sterline. Qualche anno più avanti ancora ed ecco una 916 Fogarty Replica del 2000: realizzata in 202 esemplari, questa è la numero 184: per lei servirà una cifra stimata tra 35 e 40.000 sterline.

Ducati 916 Fogarty Replica

FACTORY Chiude la fila delle Ducati la 996 SPS FR2: si tratta della Factory Replica 2, una moto che fu lanciata nel 2001 per omologare parti aggiornate sulle moto che correvano l'allora campionato SBK. Questa è la numero 57/149 ed è proposta per 30-35.000 sterline.

La rara Ducati 996 SPS Factory Racing 2

UNICHE Dopo tante Ducati ecco due moto provenienti dal mondo racing. Cominciamo con una Suzuki GSX-R 1000 del BSB – il campionato britannico di Superbike – utilizzata da Guy Martin per partecipare al Tourist Trophy (ma anche all'Ulster Grand Prix e alla North West 200) . La moto, del team Tyco Suzuki, è stata riverniciata e presenta modifiche per oltre 80.000 sterline! Per lei una quotazione di 20-25.000 sterline.

La Suzuki GSX-R 1000 ex BSB con cui ha corso al TT Guy Martin

EX MOTOGP Infine, direttamente dal campionato MotoGP del 2013, la Kawasaki FTR guidata dal pilota texano Colin Edwards. Ruote in magnesio, dischi in carbonio e telaio FTR MGP13 in alluminio realizzato a mano: una moto da corsa a tutti gli effetti, all'epoca capace di 245 CV su 157 kg di peso! Ora viene data col suo motore Kawasaki 1.000 per 229 CV misurati al banco prova... Prezzo tra 35 e 40.000 sterline, una cifra decisamente ragionevole visto il blasone di questa moto. Che intendiate portare a casa un oggetto da collezione o continuare a sognare guardando le foto, sul sito di Silverstone Auctions trovate tutte le info del caso. Qual è la vostra preferita?

La CRT MotoGP di Colin Edwards

Pubblicato da Michele Perrino, 21/01/2023