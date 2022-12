Oltre 32 milioni di euro in poche ore. Il segreto? Risponde Ducati

Ducati vende in poche ore tutte le Panigale V4 replica Bagnaia e Bautista: 520 moto a 63.000 euro l'una per oltre 32 milioni di euro

Prima di Ducati ci era riuscita KTM, vendendo in 2 minuti tutte le RC 8C 2023, per 8 milioni di euro incassati. La Casa di Borgo Panigale, però, alza la posta in palio: le Panigale V4 Bagnaia e Bautista 2022 World Champion vanno a ruba e, in poche ore, portano a Bologna un bel premio di fine anno...

GALLINE DALLE UOVA D'ORO Delle moto replica Bagnaia e Bautista vi ho parlato pochi giorni fa. Di base si tratta di Panigale V4 S, ma queste sono impreziosite da livree replica e particolari ad hoc, con tanto di autografo a mano dei 2 piloti. Ognuna di esse, realizzata in serie limitata a 260 esemplari – per celebrare l'anno di fondazione di Ducati, il 1926 – è stata venduta al prezzo di 63.000 euro.

32 MILIONI Se la matematica non è un'opinione, considerate le 520 moto totali, si tratta di 32 milioni e 760 mila euro di incassi. Un risultato che permette a Ducati di chiudere il 2022 come mai prima: titolo mondiale in MotoGP e SBK ma anche un bel po' di soldi nelle casse (nei primi 9 mesi del 2022 l'utile operativo ha toccato quota 109 milioni). Ripetersi nel 2023, d'altra parte, richiederà grandissimi sforzi.

Pubblicato da Michele Perrino, 23/12/2022