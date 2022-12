Ducati DRE: non solo corsi di guida, ma anche viaggi. Date e prezzi

Ducati presenta tutti gli appuntamenti di DRE Academy, DRE Adventure e DRE Travel Adventures 2023. Non solo corsi di guida, su asfalto e in offroad, ma anche viaggi in sella alle Rosse di Borgo Panigale. Scopriamo tutte le date, le moto e i prezzi degli appuntamenti.

Ducati DRE Academy 2023

Ducati Riding Experience Academy 2023 si divide in tre: DRE Rookie, DRE Road e DRE Racetrack. Il calendario dei primi due andrà di pari passo, con gli appuntamenti del 20-21 maggio, 24-25 giugno e 9-10 settembre, mentre il DRE Racetrack – a sua volta suddiviso in Track Evo, Track Evo2, Track Master e One to One – si terrà a Misano il 6-7 giugno e 26-27 settembre. Il 17 e 18 giugno, invece, ci sarà un appuntamento dedicato al DRE Track Warm Up, per chi si approccia alla pista per la prima volta.

Ducati DRE Academy 2023: Rookie, Road e Racetrack, per tutti i livelli

DUCATI DRE ACADEMY 2023: LE MOTO

A disposizione degli utenti del DRE ci saranno tutte le moto della gamma di Borgo Panigale. Per i ragazzi del DRE Rookie, a scelta, SuperSport 950, Monster, Hypermotard 950 e Scrambler – tutte rigorosamente depotenziate a 35 kW – mentre al DRE Road ci saranno Diavel, DesertX, Multistrada, Monster, Hypermotard, Supersport, Scrambler e Streetfighter. Al DRE Track Warm Up gli allievi potranno guidare Multistrada Pikes Peak, Monster, Hypermotard 950, Panigale V2, Supersport e Streetfighter, mentre tra i cordoli di Misano, in occasione del DRE Racetrack, le protagoniste in pista non potevano che essere Panigale V2 e V4, a seconda che si tratti del Track Evo, del Track Evo2 o del Track Master.

Ducati DRE Academy 2023: con il One to One in sella a Panigale V4 SP2, R e Superleggera V4

NON PLUS ULTRA Per chi partecipa al One to One, invece, un corso esclusivo allievo-istruttore, le moto diventano ancor più performanti. Sono tre i differenti livelli del One to One e prevedono tre differenti moto: la Panigale V4 SP2, la Panigale V4 R e la Panigale V4 Superleggera, per chi desidera il massimo che l'ingegneria di Borgo Panigale abbia realizzato.

DUCATI DRE ACADEMY 2023: PREZZI

I corsi Ducati sono proposti a partire da 250 euro per il DRE Rookie, mentre gli euro diventano 650 per il DRE Road. I prezzi per gli appuntamenti di DRE Racetrack, invece, sono a partire da 990 euro per il Track Warm Up dedicato ai neofiniti, mentre sale a 1.450 euro per il Track Evo, a 2.000 euro per l'Evo2 e a 2.300 euro per il Master. I corsi One to One partono dai 3.750 euro di quello a bordo della Panigale V4 SP2, passando ai 6.000 e 7.000 euro per le esperienze con Panigale V4 R e Panigale Superleggera V4.

Ducati DRE Adventure 2023: in sella a Multistrada V4 e DesertX per imparare l'offroad

Per gli appassionati di on e offroad, invece, c'è il DRE Adventure, in sella alle Ducati DesertX, Multistrada V4 e, da quest'anno, Multistrada V4 Rally. Al Castello di Nipozzano, in provincia di Firenze, potrete imparare tutti i segreti della guida in sella alle maxi enduro con un istruttore d'eccezione, Andrea Rossi, pilota italiano di enduro e campione italiano motorally. Per maggiori informazioni sul DRE Adventure 2023 potete scrivere una mail a dre@ducati.com.

Con DRE Travel Adventures si viaggia in sella alle Ducati dei sogni

Non solo corsi, ma anche viaggi organizzati. Questi sono i Ducati DRE Travel Adventures che nel 2023 vengono proposti in tre varianti: DesertX Expedition, Dream Tour e Multistrada Expedition. L'esperienza per chi cerca l'off road più estremo è DesertX Expedition, 5 giorni di adrenalina fuoristrada tra le meraviglie della Sardegna nord-orientale in compagnia di piloti professionisti. Il Dream Tour, invece, è un viaggio con partenza da Borgo Panigale che prevede la visita organizzata al Museo Ducati e allo stabilimento produttivo Ducati. Al termine delle visite parte il tour, della durata di 3 giorni, tra le colline tosco-emiliane. Moto, viaggio e cibo, alla scoperta del territorio. Infine, col Multistrada Expedition, 6 giorni e 5 notti per vivere le due ruote e il fascino della natura. L'esperienza, riservata a 10 soli partecipanti, si snoda su 1500 km tra Italia e Francia: l'itinerario mozzafiato contempla Cesana-Sestriere, il Colle del Sommeiller le Gole del Verdon e la Costa Azzurra.

Ducati Dream Tour

DUCATI DRE TRAVEL ADVENTURES 2023: LE DATE

Gli appuntamenti con i viaggi Ducati si aprono con DesertX Expedition, dal 12 al 16 giugno 2023, mentre proseguono con le diverse date di Dream Tour: 3-5 Luglio, 10-12 Luglio, 13-15 Ottobre e 17-19 Ottobre. Infine, per Multistrada Expedition, l'appuntamento è dal 3 all'8 ottobre prossimi.

DUCATI DRE TRAVEL ADVENTURES 2023 PREZZI

I viaggi da sogno Ducati hanno prezzi a partire da 1.570 euro per i Dream Tour, mentre Multistrada Expedition e DesertX Expedition hanno un costo rispettivamente di 3.110 e 3.240 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/12/2022