Ducati organizza una giornata dedicata ai motori al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Il 16 luglio, infatti, andrà in scena il DRE Champs Day: test ride in pista con Panigale V4S e V2, ma anche corsi di guida dedicati ai giovani tra i 18 e i 24 anni con patente A2, test ride della Multistrada V4S o delle MIG-S e TK-01RR, le E-MTB Ducati by Thok. E in pista con le supersportive della Casa di Borgo Panigale ci saranno anche degli ospiti d'eccezione: i piloti Michael Rinaldi, Scott Redding, Tito Rabat, Michele Pirro e Axel Bassani.

DRE CHAMPS DAY: IN PISTA CON PANIGALE V4S E V2

Con le Panigale V4S o Panigale V2 sul tracciato di Misano insieme agli istruttori e ai piloti Ducati? Con il DRE Champs Day è possibile: 2 sessioni di guida, al mattino o al pomeriggio, con gli istruttori DRE che faranno da apripista. Nel pacchetto sono compresi i preziosi consigli di guida da parte di Michael Rinaldi, Scott Redding e Dario Marchetti – Direttore DRE Racetrack Academy – ma anche un interessante confronto con Giovanni Crupi, ingegnere di pista di Redding, che racconterà come prepara il week end di gara e il setting della moto del pilota inglese. La sessione di guida del mattino va dalle 7,30 alle 15,00 e quella del pomeriggio dalle 11,30 alle 19,00. Come sempre è necessario l’abbigliamento tecnico: tuta in pelle, paraschiena, casco integrale, guanti e stivali ma, per coloro che ne fossero sprovvisti, sarà possibile, compatibilmente con l’effettiva disponibilità, il noleggio dell’abbigliamento tecnico, inclusa la tuta D|air con airbag al momento dell’acquisto dei turni. La partecipazione è aperta solo ed esclusivamente a coloro che sono in possesso della patente A senza limitazioni di cilindrata.

DRE ROOKIE ESSENTIALS: I CORSI DI GUIDA

Per i rider più giovani, tra i 18 e i 24 anni di età e in possesso di patente A2, ci sarà la possibilità di partecipare al DRE Champs Day acquistando uno speciale pacchetto a loro dedicato: il DRE Rookie Essentials. In sella al nuovo Monster, alla SuperSport 950 e allo Scrambler 800 effettueranno alcuni esercizi pratici all’interno del paddok del circuito corredati a una breve sessione teorica. Il DRE Rookie Essentials riprende alcune parti didattiche del corso completo della DRE Academy. Le sessioni disponibili sono 2: mattina, 9,00-12,30, e pomeriggio, 14,30-18,30.

L’abbigliamento tecnico necessario per effettuare il corso è costituito da casco integrale, giacca e pantalone di pelle o cordura, dotati di protezioni spalle, gomiti e ginocchia, paraschiena, guanti e stivali.

TEST RIDE MULTISTRADA V4S

Durante il DRE Champs Day sarà possibile effettuare una sessione di test ride in cui provare la nuova Multistrada V4 S; partendo dal circuito di Misano, dove si effettuerà l’accredito, ci si sposterà su strada per apprezzare a pieno le qualità della moto. Anche in questo caso 2 le sessioni di guida disponibili: mattina, 9,00-12,30, e pomeriggio, 14,30-17,30.

Per partecipare è necessaria la patente A senza limitazioni e l'abbigliamento tecnico: casco, giacca con protezioni, guanti e calzature adeguate. L’iscrizione sarà poi perfezionata in loco al momento dell’accredito con la firma di tutta la documentazione necessaria. È necessario presentarsi al desk 30 minuti prima della partenza del turno richiesto, altrimenti la priorità sarà cancellata.

TEST RIDE E-MTB: MIG-S E TK-01RR

La giornata vede protagoniste anche le Ducati E-MTB by Thok: due tour dedicati, mattina e pomeriggio, in cui i partecipanti in sella alla MIG-S o alla TK-01RR effettueranno un tour organizzato nei dintorni del circuito godendosi le meravigliose colline romagnole e testando le prestazioni delle Ducati E-MTB by Thok. Due i programmi, di diverso livello di difficoltà: quello delle ore 9,00 con il Tour valle del Conca e castello di Montefiore - 42 km e 400 metri di dislivello (difficoltà media) e quello delle ore 15:00, col Tour della ciclabile del Conca - 25 km con 100 metri di dislivello (difficoltà facile).

Per maggiori informazioni sul DRE Champs Day del 16 luglio o per iscriversi è possibile visitare l'area dedicata sul sito Ducati, cliccando qui.