Cabreg Drift Evo: integrale racing top di gamma al prezzo giusto

Il tema sicurezza è sempre caldissimo quando si tratta di due ruote. Il casco è senza dubbio l’elemento da cui partire e sul quale fare molta attenzione al momento dell’acquisto. Dato per scontato che ci si rivolga a prodotti rigorosamente omologati (magari già con la più severa normativa ECE 22.06), per rimanere protetti fortunatamente non è necessario svenarsi. Caberg ad esempio propone il suo Drift Evo – top di gamma integrale, disponibile anche in fibra di carbonio – ad un prezzo decisamente concorrenziale, senza rinunciare a qualità e tecnologica.

LE CARATTERISTICHE Sviluppato con l’esperienza dei piloti, tra questi su tutti il pluricampione Massimo Roccoli (qui il video in cui spiega le caratteristiche del casco), ma utilizzabile su strada senza alcun tipo di rinuncia, il Drift Evo è disponibile in due diverse configurazioni: standard o in leggera fibra di carbonio. La calotta è disponibile in due misure, per mantenere sotto controllo volumi e peso. La più piccola copre le taglie dalla XS alla M, la più grande va dalla L alla XXL. Tanta attenzione dedicata alla sicurezza, come il sistema di blocco della visiera per evitare l’apertura della stessa con l’alta velocità o in caso di caduta, ma anche al confort. Il casco offre un valido sistema di ventilazione, utile a mantenere fresca la testa d’estate ma anche ad evitare l’appannamento della visiera in inverno, in aggiunta viene offerta di serie la specifica lente Pinlock. Nonostante l’estrazione racing, Il Drift Evo è caratterizzato dalla presenza del visierino parasole DVT – Double Visor Tech – ed è inoltre predisposto al montaggio del sistema di comunicazione Bluetooth Caberg Pro Speak Evo.

Caberg Drif Evo: qui in versione GAMA

COLORI E PREZZI Drift Evo è disponibile nelle due versioni monocolore Bianco lucido e Nero opaco al prezzo di 309,99€, nella versione grafica Integra in due diverse colorazioni con finitura opaca ad un prezzo consigliato di 349,99 €. Le versioni MR55 (359,99 €) e LB29 (349,99 €) con un'anima decisamente racing e le versioni con calotta in Carbonio Carbon Pro e Carbon Sonic (429,99 €) completano la gamma Drift Evo 2023.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 26/06/2023