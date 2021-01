MR55, REPLICA MASSIMO ROCCOLI Il casco è l’accessorio per motociclisti per antonomasia. Ovviamente il suo scopo è quello di proteggere la testa dagli urti, ma col tempo stanno acquisendo importanza anche ulteriori caratteristiche oltre alla capacità d’assorbire le forze generate da un potenziale impatto. Aerodinamicità, silenziosità, campo visivo, ventilazione, sono tutti parametri fondamentali, specialmente per chi guida in pista. Caberg, azienda italiana produttrice di caschi, si affida all’esperienza di Massimo Roccoli per lo sviluppo del suo casco top di gamma Drift Evo. Il pluricampione italiano usa proprio il Drift Evo e, grazie al designer Starline, nasce il Drift Evo MR55, la replica del casco usato dal pilota.

LA VIDEO SPIEGAZIONE In passato vi abbiamo già descritto le caratteristiche del Caberg Drift Evo, se la nostra spiegazione non vi basta, però, potete guardare il video qui sotto in cui Massimo Roccoli in persona ci mostra in tutti i dettagli le caratteristiche del suo casco e come è stato sviluppato… mica una cosa che accade tutti i giorni.

PREZZO All’interno della confezione del Drift Evo MR55 è presente oltre alla lente anti appannamento pinlock (prevista per tutte le versioni DRIFT EVO) anche una visiera scura che può essere facilmente applicata al casco al posto della trasparente. Drift Evo MR55 è già disponibile nei punti vendita al prezzo suggerito di 329,99 € (IVA inclusa).