BLACK RIDERS Piove e tira un'aria fredda, la stagione non invita certo ad inforcare la sella e impugnare le manopole. Ma il vero motociclista guarda avanti, e il Black Friday è il momento per far scorta di provviste per la primavera del 2020. Le due ruote sono anche "way of life", cioè accessori, abbigliamento, protezioni tecniche. Il Venerdì Nero può anche trasformarsi in un giorno azzurro come il cielo, se si coglie l'attimo e si fanno affari. Ecco qualche spunto tra le numerose promozioni preparate dalle Case moto in occasione di Black Friday e di Cyber Monday 2019 (pagina in costante aggiornamento).

HARLEY-DAVIDSON In qualità di marchio made in Usa per eccellenza, Harley celebra il Black Friday senza risparmiarsi, e fino a venerdì 29 novembre mette in mostra le sue collezioni di abbigliamento. Tutte le concessionarie HD che hanno dato la propria adesione danno vita a una serie di attività specifiche per portare in passerella lo stile Harley. E in tutti i punti vendita coinvolti, i clienti possono godere di speciali promozioni sai sui capi di lifestyle, sia di abbigliamento tecnico dei cataloghi ufficiali Harley MotorClothes.

MOTO GUZZI Fino al 30 novembre sulla gamma Guzzi V7 III è attivo un bonus fino a 1.000 euro ed un finanziamento ad interessi zero, inoltre è possibile completare il proprio look con accessori e abbigliamento originale Moto Guzzi usufruendo del 15% di sconto dal prezzo di listino.

SUZUKI Fino a lunedì 2 dicembre sconto del 15% su una vasta gamma di capi di abbigliamento dai cataloghi Motorsport, Collection e Teamwear. Qualche esempio? Giacca antivento Taichi Team MotoGP a 194 euro, tuta donna Hamamatsu a 117 euro, scarpe sportive Team Blue a 50 euro. Basta visitare il sito ufficiale Suzuki, accedere alla sezione e-commerce e spulciare tra la ricca gamma merchandising del brand giapponese. Un prodotto che fa al caso vostro ci sarà sicuro.

TUCANO URBANO Per il brand milanese di abbigliamento ed accessori moto e scooter, il Black Friday si trasforma in un'avventurosa Black Jungle Week. Sino a domenica 1° dicembre, Tucano Urbano applica un extra sconto del 20% sui prodotti Outlet: è sufficiente procurarsi sull'e-commerce ufficiale lo speciale coupon BW20. Giacche, guanti, caschi e pantaloni ad un prezzo davvero unico per tutto l'anno.

VESPA Fino al 30 novembre acquistare un esemplare della gamma dell'antesignano di tutti gli scooter può portare ad ottenere un duplice vantaggio: su Vespa Sprint, Vespa Primavera e Vespa GTS è attivo uno sconto fino a 700 euro, mentre per personalizzare la propria esperienza Vespa, su un carnet selezionato di accessori e abbigliamento originali si risparmia fino al 20% dal prezzo di listino. Da Piaggio Financial Services, anche due diverse soluzioni per ammortizzare i costi: finanziamento Formula Easy con prima rata a marzo 2020, finanziamento a interessi zero.