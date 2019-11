GUANTI, COPRISELLA E CINTURA RISCALDATI Siete pendolari professionisti? Di quelli che ogni giorno anche con pioggia scrosciante e temperature prossime allo zero si muovono su due ruote bardati di tutto punto? Se state guardando questo video siete nel posto giusto. Ho qualche dritta per tenervi belli al caldo.

GUANTI HANDWARM Inizio da questi: i guanti Handwarm by Tucano Urbano. Apparentemente sembrano dei normalissimi guanti da moto ma… il segreto è dentro, dove è alloggiata una batteria da 2200 mAh al litio ricaricabile che alimenta una piccola resistenza. Il concetto è un po’ quello della famosa coperta scaldasonno della nonna. A differenza di altri guanti concorrenti, qui non c’è il cavo di collegamento da infilare nella presa 12V. In questo modo non ci si vincola con i cavi alla moto. In più la batteria è molto compatta e non sente affatto durante la guida. Sono guanti full winter, come si dice in gergo, perché all’interno sono rivestiti di un materiale sofficissimo e molto caldo. Il materiale esterno, invece, è idrorepellente ma traspirante e c’è una protezione morbida per le nocche. Il polso è lungo e largo per accogliere le maniche anche di giacche abbondanti. Super pratica la compatibilità touch screen, guai senza con il cellulare! Tra l’altro i guanti Handwarm di Tucano possono essere una scelta interessante anche se avete già un mezzo con manopole riscaldate, perché anche a batteria scarica, trasportano il calore della manopola all’interno del guanto in modo molto più efficace dei guanti tradizionali. Il prezzo? 189 euro, batterie e caricatori inclusi.

FASCIA CINTUKAWARM E COPRISELLA COOLWARM Ma con il freddo pungente solo i guanti non bastano. La Cintukawarm sempre by Tucano Urbano è una fascia lombare che funziona con lo stesso principio dei guanti Handwarm. In questo caso, però, non c’è la batteria ma bisogna munirsi di un powerbank da almeno 5000 mAh (non compreso all’acquisto) che si inserisce nell’apposita tasca e che garantisce un riscaldamento di un paio d’ore. Più grande sarà il powerbank più tempo starete al caldo. Ha le fascette estraibili sul dorso, in base al sostegno che si desidera, la regolazione elastica sui fianchi e la chiusura a velcro. E poi c’è lui, il coprisella Coolwarm per avere sempre il fondoschiena sempre al caldo. Anche in questo caso serve il powerbank. Il prezzo? Sia per la fascia Cintukawarm sia per il coprisella Coolwarm è di 59,90 euro.