Autore:

Giulia Fermani

20 ANNI DI ABBIGLIAMENTO MOTO Tucano Urbano è nata tra le strade di Milano, da sempre campo di battaglia degli scooteristi più incalliti. Proprio per loro, dal 1999, produce abbigliamento -tecnico e non- da indossare nei tragitti quotidiani. Ben presto i prodotti Tucano Urbano hanno raggiunto le strade di molte altre metropoli italiane ed europee e oggi, per celebrare i vent'anni al fianco degli scooteristi, l'azienda meneghina ha messo a punto la Capsule Collection Milano 1999.

LA CAPSULE COLLECTION La nuova collezione Milano 1999 include tre giacche e tre accessori, perfetti per essere indossati insieme. Le giacche della Capsule Tucano Urbano portano il nome di alcune delle più note zone della città che gli ha dato i natali: il giaccone Brera, il car coat Scala e la giacca di taglio corto Isola. Tagli diversi, ma tutte realizzate in tessuto Taslan, con imbottitura interna removibile per un uso 12 mesi. Da abbinare alle giacche nella Capsule c'è il casco jet Carbon Special Edition, lo zaino Smart Pack e il guanto Wagner, che nella tasca del polsino destro ospita un telecomando universale programmabile.