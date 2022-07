Berign C-Protect Air e Segura Terence: le soluzioni "leggere" per l'estate

Fra i prodotti Bering più desiderati dagli amanti delle due ruote che scelgono scooter e moto per muoversi in città c’è sicuramente il gilet C-Protect Air. Si tratta un capo che va indossato sopra la giacca, in grado di proteggere tutto il busto, preservando le zone vitali come il torace, l’addome e la schiena. La peculiarità di questo gilet è la sua efficienza: si gonfia in meno di 0,1 secondi e una volta aperto limita pericolosi movimenti di casco e collo. Berign C-Protect Air (qui l'approfondimento) non è ''usa e getta'': nel caso venisse attivato una volta (senza subire gravi danni) può essere riutilizzato inserendo una nuova cartuccia. C-Protect Air è disponibile in due versioni pensate per ogni tipologia di motociclista. La prima: un gilet total black, adatto soprattutto per i motociclisti urbani, sia donne che uomini, versatile e perfetto per il traffico cittadino. La seconda di colore fluo, unisex, ideata per coloro che viaggiano anche di notte e che necessitano quindi una visibilità maggiore. Bering C-Protect Air ha un prezzo di 399,99 euro, che diventano 429 per la versione ''notturna'' Houte Visibilité.

Segura Terence

VEDI ANCHE

PER LA BELLA STAGIONE Le alte temperature della città stanno mettendo a dura prova l’utilizzo di giacche protettive quando si va in moto. Per questo motivo Segura ha ideato un capo alternativo leggero, versatile e adatto alla stagione: la Terence (qui l'approfondimento). Quest’ultima è adatta a tutti i motociclisti che vogliono sfoggiare un look impeccabile anche in sella alla loro compagna prediletta. Terence è una ''camicia'' denim che garantisce la giusta copertura al motociclista grazie alle protezioni per le spalle e gomiti CE Alpha. Inoltre, la giacca è dotata di quattro tasche - due interne e due esterne - i polsini poi hanno una chiusura con bottoni automatici: vestibilità al top e massima funzionalità. Il prezzo di listino per la versione maschile è di 189,99 euro, 179,99 euro invece per la Lady Terence da donna.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 01/07/2022