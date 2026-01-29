Tucano Urbano aiuta a combattere il freddo: ecco la sua linea di capi tecnici riscaldati

Capi tecnici riscaldati Tucano Urbano - Chi usa la moto o lo scooter tutto l'anno, e vive in una zona caratterizzata da inverni rigidi, sa bene quanto possa far freddo, alla guida. Altrettanto, sa come l'abbigliamento tecnico opportuno possa fare la differenza. A tal proposito, lasciando a crogiolarsi della loro immaginaria aura di eroismo quei motociclisti che affrontano il freddo con una dotazione francamente inadatta, riportiamo di accessori tra i top, per evitare di congelare: la linea di capi riscaldati di Tucano Urbano.

Trai vari, ce ne sono alcuni alimentati tramite PowerBank. Partendo dalla parte alta del corpo, ci sono il gilet sottogiacca Topwarm (105 euro, disponibile anche in versione Lady), la pettorina Bibwarm (60 euro) e lo scaldacollo Neckwarm (52 euro).

Scendendo, c'è la cintura Cintukawarm (65 euro) per la zona sacrale, mentre i pantaloni Pantawarm (110 euro) sono riscaldanti su cosce e ginocchia.

Per scaldare le mani - la parte in assoluto più esposta al freddo, ça va sans dire - ci sono tre modelli di guanti alimentati a batteria al litio da 7,4 V/2200 mAh (inclusa e ricaricabile), con una durata dichiarata da Tucano Urbano di circa 4h a 66 °C: Superwarm Hydroscud (impermeabili, 210 euro) pensati per motociclisti e maxiscooteristi, Starmwarm Hydroscud (impermeabili, 180 euro) per scooteristi che fanno anche tratte extraurbane e Sowarm (160 euro) per chi si muove per tratti brevi con piccole cilindrate.

