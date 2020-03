NUOVA PRESIDENZA Dopo quasi cinque anni di incarico, il giapponese Yasushi Okamoto lascia il vertice di Honda Motor Europe Italia nelle mani al connazionale Yusuke Kondo che, dal 1997, fa parte della Casa dell’Ala Dorata. Prima di aver ricoperto diversi incarichi, principalmente nel settore marketing e pianificazione industriale in Giappone, Kondo ha lavorato nella filiale francese di Honda per diventarne coordinatore. Nel 2012 ha ricoperto il medesimo incarico in Honda Italia, presso la ex sede di Verona.

STESSI OBIETTIVI Si tratta quindi di un ritorno in Europa per Yusuke Kondo, che ha annunciato di impegnarsi al massimo per espandere il business su tutte le linee di prodotto, avvalendosi della collaborazione di tutta l’organizzazione. L’obiettivo principale è quello di incrementare i risultati di mercato italiani, già ottimi nel settore moto e scooter grazie alle vendite di Honda Africa Twin e Honda SH.