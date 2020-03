TOCCO IN PIÙ La Yamaha Tracer 700 2020 è stata protagonista di recente in una dei nostri primi contatti. Sulle tortuose strade di Tenerife abbiamo messo alla prova le sue doti dinamiche – sempre al vertice del suo segmento – e la rinnovata dotazione tecnica e tecnologica (qui la prova su strada completa). La moto fornitaci per il test era in configurazione standard, ma non mancano i pacchetti di accessori originali per darle un tocco in più in quanto a sportività, praticità o confort. Oggi approfondiremo lo Sport Pack, che grazie a due o tre piccole modifiche, esalta l’aspetto sportivo della nuova Sport Tourer di Iwata.

COSA COMPRENDE Facciamo chiarezza: con lo Sport Pack non recupererete né qualche cavallo, né qualche Nm di coppia in più. Tutti gli accessori compresi nel pacchetto enfatizzano l’estetica e, alla meglio, limano qualche grammo sul piatto della bilancia. A protezione del radiatore compare una griglia metallica, mentre sul serbatoio trovano posto due pad in gomma che migliorano il grip. Nella parte posteriore della moto il portatarga di serie viene sostituito da uno in alluminio dal design sportivo, così come il paracatena che ben si sposa con altri accessori ricavati dal pieno presenti a catalogo. Acquistati singolarmente aumenterebbero il prezzo di listino di 444 euro, con lo Sport Pack (356 euro) il prezzo di listino passa da 8.499 euro a 8.943 euro.

PECCATO MANCHI Il grande assente di questo pacchetto sportivo è forse lo scarico completo Akrapovic che esalta il sound del bicilindrico CP2 da 689 cc, 74 cv e 68 Nm di coppia massima. Il prezzo di questo accessorio non è affatto trascurabile, costa infatti 1.600 euro, ma si tratta di un sistema completo di collettori che comporta un vantaggio netto in termini di peso, sound ed erogazione rispetto allo scarico originale. Curiosi di vedere com’è la Tracer 700 Sport Pack? gustatevi il video realizzato da Yamaha in occasione del lancio stampa internazionale in quel di Tenerife!