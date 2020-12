Nel 2014 è arrivata la Yamaha R3 che, sin dal suo debutto, ha convinto il mercato con il suo look e le sue performance, tanto da diventare la moto preferita dei piloti del Mondiale Supersport 300. La YZF-R3 si è aggiornata nel 2019, acquisendo anche novità tecniche quali la forcella a steli rovesciati, mentre per il 2021 non è stato fatto un vero e proprio aggiornamento del propulsore in quanto il monocilindrico da 321 cc e 42 CV era già ''Euro5 ready''.

Ok, quindi niente novità per la Yamaha R3 2021 in Europa... ma in Giappone, la carenata entry-level si aggiorna per quanto riguarda le livree. Tutto normale fin qui, se non che le colorazioni pensate per il Sol Levante hanno una chiara ispirazione agli anni '80, tra tutte quella Blu ciano metallizzatocon cerchi rossi e decalcomanie in cui spiccano il nero, il bianco e il rosso. A questa colorazione più evocativa ce n'è una ''all black'' (più precisamente ''Matt Dark Grey'', leggermente differente dalla nostra Midnight Black) e una più classica con la colorazione blu/grigia che si rifà a quella originale della R1.