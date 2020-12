AVVENTURA IN COMPAGNIA Se siete amanti dell’avventura in mezzo alla natura e volete condividere la vostra passione con qualcuno il Side by Side potrebbe essere una valida opzione: più comodo e pratico di una moto, meno ingombrante e “goffo” di un vero e proprio fuoristrada. Yamaha, presente praticamente in ogni ambito – dai pianoforti alle motoslitte, senza dimenticare ovviamente le moto – ha recentemente lanciato la piattaforma di ordinazione on line per il suo modello di punta, il Wolverine RMAX 1000 a 2 o 4 posti, anche in allestimento SE (Special Edition).

INARRESTABILE Per chi non lo conoscesse, il Wolverine RMAX 1000 è un SxS spinto da un motore bicilindrico a doppio albero a camme in testa da 999 cc, capace di prestazioni esaltanti. Grazie alle sospensioni regolabili Fox, poi, è possibile gestirne il setting senza l’utilizzo di attrezzi, a tutto vantaggio del confort degli occupanti, ben protetti e accolti da un abitacolo quasi automobilistico. L’avventura, si sa, può portare con se imprevisti, ecco perché sul paraurti anteriore non mancano un occhiello e la predisposizione per il verricello. Sulla Special Edition il verricello è fornito di serie.

ORDINALO ONLINE Dal 27 novembre 2020 Yamaha ha reso disponibile un sistema di ordinazione che consente ai clienti di scegliere tra quattro modelli con un prezzo speciale:

Wolverine® RMAXTM 2 1000: € 25,499.00

Wolverine® RMAXTM 2 1000 SE: € 28.299,00

Wolverine® RMAXTM 4 1000: € 28.299,00

Wolverine® RMAXTM 4 1000 SE: € 29.999,00

Per prenotare è necessario andare sul sito dedicato https://wolverine1000rmax.yamaha-motor.eu/ per registrarsi e scegliere il concessionario Yamaha preferito che ti supporterà in tutto il processo. Per garantire che i piloti europei più appassionati siano in grado di entrare in possesso del nuovo RMAX in tempo per la primavera, Yamaha realizzerà le prime consegne a partire dall'inizio di marzo 2021. Le unità saranno assegnate ai nostri clienti online in base all'ordine di prenotazione in tutta Europa. Per personalizzarlo, Yamaha ha pensato ad una linea di accessori dedicati, già visibili tramite il configuratore, che sarà disponibile a partire da marzo 2021.